Toluca Vs. América: Las claves de los Diablos Rojos para avanzar

Claudio Baeza, capitán de los Diablos Rojos del Toluca, advirtió que aunque se reconoce la calidad del América y que la serie por las semifinales será muy complicada, el conjunto choricero está mentalizado en hacer todo lo necesario para doblegar a los azulcrema.

El volante chileno aceptó que: "América tiene muchísimas individualidades, muy buenas, casi en todas las zonas de la cancha, colectivamente son un equipo que se hace muy fuerte, la verdad mis respetos para ellos porque han hecho un grandísimo torneo, fueron primer lugar en la fase regular y ahora están en la semifinal, pero nosotros vamos a seguir trabajando y mentalizados en lo que hacemos para poder doblegarlos a ellos, tanto individual como colectivamente", declaró.

El chileno reconoció que no pueden pensar en que la serie se definirá en el partido de ida. "Son 180 minutos o un poco más; un partido no te define una serie. Nosotros hemos hecho pesar nuestra localía en los últimos partidos, la gente se ha comportado de una muy buena manera, nos ha estado alentando todo el tiempo y eso te da una energía extra para seguir jugando, pero la llave son 180 minutos y un partido no define la llave".

Aseguró que "va a ser un lindo espectáculo, y como digo, ellos [los fans] nos dan siempre una energía extra para seguir corriendo y para poder ganar un partido. Sabemos de la importancia que es tener a nuestra gente, y vamos a tratar de ganar".

