Todos los Rayados nos sentimos perjudicados: Duilio Davino sobre arbitraje ante Santos

El equipo de los Rayados de Monterrey continuó este lunes manifestando su inconformidad con el trabajo que hizo el árbitro durante el partido de la jornada uno del torneo Apertura 2022 de Liga MX contra Santos Laguna.

Primero fue el polémico mensaje de Aldo De Nigris en redes sociales, quien publicó al final de partido en su cuenta de Twitter unos fajos de billetes que posteriormente borró.

Ahora es el presidente deportivo del conjunto regiomontano quien expresó su descontento por las decisiones de José Antonio Pérez Durán durante el partido en el que perdieron por un marcador de cuatro goles por tres.

“Creo que todos los Rayados nos sentimos perjudicados ayer por eso (el arbitraje) y sí quiero decirles que se va a inconformar el equipo, eso separado, también tenemos que ser autocríticos, saber muy bien qué hicimos bien, pero sobre todo qué dejamos de hacer bien o qué hicimos mal para mejorar y para después no lamentarnos por los puntos que podemos ir dejando en el camino”, dijo en conferencia de prensa.

Cabe señalar que Víctor Manuel Vucetich, técnico de los Rayados, también se quejó del trabajo del silbante Pérez Durán.

“En la última acción, me tocó verla y la estaba viendo junto con el VAR, casualmente, y no sé por qué no marca el penal, el árbitro tiene que marcar lo que ve y es muy clara, no hay duda, no tiene por qué no sancionar”, dijo en la conferencia de prensa que se realizó al término del encuentro en el estadio Corona el domingo.