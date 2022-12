Todos los iPhone deberán tener puerto USB-C para 2024

Por fin ya hay una fecha límite oficial final para cuando los nuevos teléfonos vendidos en la Unión Europea, incluidos los futuros iPhone, tendrán que usar USB-C para la carga por cable: 28 de diciembre de 2024.

Eso se debe a que la nueva legislación USB-C de la UE acaba de publicarse en el Diario Oficial del bloque, lo que la hace formalmente vinculante.

Ahora sabemos que las normas entrarán oficialmente en vigor dentro de 20 días y que cada estado miembro de la UE tendrá un máximo de 24 meses para aplicarlas como legislación nacional.

La fecha está más o menos en línea con las previsiones anteriores de los políticos, pero hasta ahora, la fecha exacta ha permanecido vaga dada la cantidad de etapas por las que debe pasar cada legislación de la UE.

Cuando los legisladores llegaron a un acuerdo inicial sobre la legislación en junio, anunciaron que sería aplicable en "otoño de 2024", pero en octubre, un comunicado de prensa dijo que las reglas se aplicarían "a finales de 2024".

Legislación también se aplicará a dispositivos como tabletas, cámaras digitales, auriculares y consolas

Además de los teléfonos, la legislación también se aplicará a dispositivos como tabletas, cámaras digitales, auriculares y consolas de videojuegos portátiles.Las computadoras portátiles eventualmente estarán cubiertas, pero no hasta abril de 2026. Las reglas solo se aplican a los dispositivos que ofrecen carga por cable, lo que significa que aquellos que solo se cargan de forma inalámbrica no se verán obligados a usar USB-C. Apple, que es el mayor fabricante de teléfonos que aún no ha adoptado USB-C, ha confirmado públicamente que planea cumplir con las nuevas reglas. Según su calendario de lanzamiento actual, técnicamente no tendrá que hacer el cambio hasta el lanzamiento del iPhone insignia de 2025, pero los informes indican que puede cambiar antes. El analista de Apple Ming-Chi Kuo afirma que podría hacer el cambio el próximo año. Mientras tanto, Bloomberg ha confirmado que la compañía ha probado el uso del puerto y dijo que no se producirá un cambio hasta 2023 "como muy pronto".