Todos los días nos encontramos algunas 'sorpresitas': gerente de Simas Torreón sobre corrupción

“Todos los días nos encontramos algunas sorpresitas”, afirmó el jefe del Simas Torreón, Lauro Villarreal, respecto a lo ocurrido durante la administración municipal pasada, esto en referencia a un reciente caso de presunto fraude en contra de un extrabajador del organismo, a quien se le ordenó la liquidación y nunca pudo recibir su dinero.

“Al Simas le hicieron creer que se estaba liquidando, entregando entre abogados, no sé como estuvo ahí, pero el trabajador no recibió nada, no se liquidó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que es el organismo que debe de dar fe ante la liquidación”.

Dijo Villarreal que por ese caso también se está preparando una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha ocurrido con otros casos en los que se han estado involucrando a exfuncionarios del Simas que han sido acusados de malos manejos y presuntos usos irregulares de recursos públicos.

Recordó sobre dichos casos de presunta corrupción que “el sistema para cancelar la denuncia tiene que recibir la reparación del daño, hasta ahorita desconozco cómo va el caso, sé que hay dos personas detenidas y es todo lo que sé, la investigación continua, o sea no ha parado, podrían ser más (funcionarios), claro que sí”.

Cabe recordar que fue el pasado mes de junio cuando la Fiscalía Anticorrupción, por medio de Agentes de Investigación Criminal, cumplimentó dos ordenes de aprehensión en contra de exfuncionarios municipales a quienes se les investiga por el delito de ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de pagos ilegales.

Se trató de Alma Rosa NN y Luis Mariano NN, quienes fueron internados en el Cereso femenil del municipio de San Pedro y varonil de Torreón, respectivamente, ambos extrabajadores de Simas Torreón, durante la pasada administración.

Lo anterior se sumó a la detención realizada el pasado 1 de junio por la misma Fiscalía, donde quedó detenido Juan Pablo NN, por su probable participación en la comisión de delito de peculado, durante su periodo de gestión como gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón-Matamoros (Simas Rural) entre los años 2013 al 2017, quien quedó internado en el Centro de Readaptación Social en Torreón.