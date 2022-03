'Todo terminó en santa paz', dice AMLO sobre manifestaciones por Día de la Mujer

Al manifestar que no hubo represión y "todo terminó en santa paz", el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que las manifestaciones que ayer se realizaron por el Día Internacional de la Mujer en Ciudad de México y en todo el país, transcurrieron en paz "y no hubo desgracias que lamentar".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal felicitó a las mujeres de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN) por su apoyo en la marcha que se llevó a cabo en la capital de la República.

"Ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz, en todo el país hubieron algunos, vamos a decir, incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa, de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos, feminicidio.

"Fue una marcha, en el caso de la Ciudad, numerosa, ordenada, pacífica, y esto se reprodujo a nivel nacional. Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, a las mujeres de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa y la de Marina que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que en las marchas no hubo represión y se garantizó el derecho de manifestación y no hubo "desgracias que lamentar".

Acusó que sus adversarios, "los que tiran la pida y esconden la mano", esperaban que en la protesta se incendiara Palacio Nacional o la Catedral Metropolitana, sin embargo, debido a la actuación del Gobierno federal y local, se tomaron las medidas necesarias para evitarlo, como haber instalado la valla metálica de cerca de tres metros de altura.

"No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación, y no hubo, repito, desgracias que lamentar. Estaban, eso sí, nuestros adversarios, esperando que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero se tomaron las medidas necesarias porque ya los conocemos sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano, 'te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado'. No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla un grupo pequeño, minoritario no la mayoría de las mujeres se fue contra la valla a quererlas tirar con martillos, sopletes y no pudieron porque es una valla alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias.

"Eso queríamos informarlo y decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz, y de nuevo felicitar a las mujeres por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero se optó por la paz y no por la violencia y estoy seguro que si se sigue actuando de esa manera, cada vez va a haber más mujeres manifestándose con la seguridad de que no hay violencia y no hay espacio para la provocación y se va a desbordar hacia adelante y que bueno que esto suceda sin violencia", agregó.