'Todo lo que esté en la calle no es adecuado', dice Canaco sobre reubicación de comerciantes a la Alameda

El comercio formal consideró que la ciudadanía de Torreón debe manifestar si está de acuerdo o no con la reubicación de los vendedores triquis a la calle González Ortega, pues dijo que se trata de un grupo vulnerable que necesita apoyos pero que deben llegar a la formalidad.

"Si están en una zona que es informal, que busquen la formalidad, que se den de alta con las asociaciones que ellos tienen, porque ellos también hacen uso de los servicios públicos del Municipio y también tienen que pagar por ellos, es lo único que nosotros pediríamos, pero también somos conscientes de que son grupos étnicos vulnerables que tenemos que apoyar", expresó.

"Deben formalizarse: darse de alta en Hacienda, tener una licencia de funcionamiento y ser un puesto semifijo que está en la vía pública, y cada que los estén cambiando, que estén con todos los lineamientos y permisos necesarios para que también contribuyan al gasto público", comentó.

Los comerciantes triquis estaban ubicados en la calle Leandro Valle, entre Hidalgo y Juárez, y ahora estarán en la González Ortega, cerca de la avenida Matamoros, sobre la Alameda Zaragoza, lo que ha causado inconformidad entre los integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec-M), ya que esta medida obstruye la visibilidad del Árbol de la Esperanza, el cual fue adoptado desde hace muchos años por las familias y en el que cuelgan los nombres y fotografías de sus seres queridos que aún no han llegado a casa.

Al respecto, el dirigente de la Canaco consideró que la ciudadanía debe responder si esta medida fue o no la adecuada, pero aclaró que "para nosotros, la verdad, todo lo que esté en la calle, no es adecuado, pero la ciudadanía va a responder si no les causa inconveniente que ese tipo de comercio obstruya el libre acceso para todas las personas que llevan a esparcir a sus niños, a caminar, a pasear a sus mascotas, ojalá no les interrumpa su libre flujo, a nosotros, como comercio, todo lo que esté en la calle no nos gusta", dijo.

El Municipio contempla colocar aquí puestos fijos, al igual que los que ocuparon durante años. La reubicación se aprobó en sesión de Cabildo y se entregaron estímulos económicos a los vendedores.