Todo está en paz, Torreón está tranquilo: Román Cepeda

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, descartó este miércoles que se tenga un regreso de grupos del crimen organizado en el municipio luego de que este día ocurrió un ataque armado en el que fue asesinado un hombre y una mujer quedó lesionada, hechos ocurridos en el sector sur.

Al respecto, Cepeda señaló que, de forma preliminar, se cuenta con información que apunta a que se trató de un hecho con motivaciones personales, aunque en todo caso se debe esperar a que avancen las indagatorias de parte de la Fiscalía del Estado.

(ARCHIVO)

"Ya las líneas de investigación habrán de decir cuál es el móvil, pero es un tema estrictamente personal, al parecer por ahí indican, un tema al parecer hay asuntos de carácter familiar, personal, y hay que esperar yo creo que antes de cualquier cosa las líneas de investigación, que la Fiscalía haga lo propio, nosotros confiamos en que se dé, pero sí todo indica que fue al parecer un tema estrictamente familiar".

¿No quiere decir que estén de regreso (grupos del crimen) ?

-"No, no, para nada, yo creo que es lo último que puede (ocurrir), nosotros tenemos e indicadores y eso no se da, es un tema estrictamente de carácter (personal), hay que ratificarlo, hay que ver las líneas de investigación, (fue) personal y familiar incluso, pero yo no quisiera, eso lo habrán de dar las líneas de investigación pero hasta el momento eso parece".

De la misma forma el alcalde pidió a la ciudadanía evitar entrar en alarma o pánico, toda vez a que a nivel municipal se han ejecutado diversas acciones de atención al crimen, además de reforzamiento a las fuerzas policiales y en coordinación con autoridades estatales y hasta federales, precisamente para evitar la proliferación de grupos del crimen organizado.

"No hay que generar (alarma), nosotros hemos reducido los índices de inseguridad en promedio un 60 por ciento, creo que vamos en el camino correcto, afortunadamente este es un hecho aislado que todo indica que es un tema estrictamente familiar y personal, pero bue o insisto, ya las líneas de investigación dirán, Torreón está en paz, Torreón está tranquilo", afirmó.

Cabe recordar que este miércoles en la mañana que se registró una agresión armada en el sector Sur de la ciudad, cuando un hombre a bordo de una motocicleta atacó a los ocupantes de un vehículo particular, se ahí se derivó el asesinato de un hombre y una mujer quedó lesionada.

El hecho generó una intensa movilización en toda la zona.