Todavía siento el solazo acá: Darwin Quintero sobre el desfile de campeón en 2012 

Una de las tantas cosas que compartió el exjugador de Santos Laguna, Darwin Quintero, junto a Oribe Peralta en una conversación que el equipo albiverde posteó en sus redes sociales con motivo de la celebración del 20 de mayo, el colombiano recordó el fuerte calor que se sentía durante el recorrido de campeón que realizaron en la ciudad.

“Ese 2012 va a quedar para la eternidad. Uy, todavía siento el solazo acá (dijo señalando la nuca). Ese día en lo personal sentía que nunca iba a ser campeón (en la final contra Rayados) (...) me tocó perder tantas finales. En Toluca, como jugamos, como dominamos, y perderla, dije ‘Uy, no. Nunca voy a ser campeón’”, expresó Darwin.

Por su parte, Oribe Peralta dijo sobre aquella celebración que “fue el día que más cerveza había tomado en su vida”.

“Creo que es el día que más he tomado en mi vida, con ese calor”.

(FOTO: ARCHIVO)

Ambos exGuerreros, abordaron también el tema de la semifinal contra Tigres, la cual aseguran los marcó aún más que la final contra Rayados de Monterrey.

“La remontada fue un éxtasis. Cuando haces el segundo gol mi pensamiento fue ‘¿Qué hicimos?’, yo solo te empujaba y no me salía ni una palabra de la boda (...) Esa corazonada de que cuando bota el balón y queda altita, yo dije ‘Le rompió el arco’, y escucho todo el Corona, fue algo impresionante. Y el primer gol que haces, como torciste el cuello”.

El jugador lagunero, también compartió detalles de aquella semifinal que se disputó en el Estadio Corona.

“Recuerdo antes de todo, cuando te dan la pelota, los dos sabíamos a dónde ibas a tirar. Todos fueron al otro lado, y tu la metiste donde solo tu y yo sabíamos”.

Oribe, mencionó que entre ambos había una comunicación constante, y sabían a dónde tirarse el esférico siempre, algo que Quintero aclaró que no fue nada fácil, porque a pesar de que habían estado en un buen nivel durante varios torneos consecutivos, lo cual fue premiado con poder conseguir la cuarta estrella para el club.

“La atmósfera que había en Torreón era de campeonato, no se veía otra cosa. Aparte el gol que haces en Monterrey. Lo que más me acuerdo de esa final, teníamos otro aire, ya el peso de las perdidas no las teníamos en la espalda. Me acuerdo en la final de vuelta que hago el arrancón y le queda a Ludueña. Yo digo ‘Ya, ya’. íbamos 2-0 pero cuando nos meten el gol dijo ‘ay, ya ya’ se vinieron los malos recuerdos. Aldo mete el gol y a sufrir otra vez. Pero en ese momento yo decía, ‘no puede ser que nos vayan a empatar’”, comentó Darwin Quintero durante la videollamada con su excompañero de Santos, en la cual no dejó pasar el sentimiento que tiene hacia el conjunto lagunero.

“No fue el equipo que me formó desde pequeño, pero si el que me hizo madurar con los profesores que tuve. Romano, Benjamín Galindo, El Travieso, que le gustaba gente así, que encarara. Para mí Santos potencializó mi trabajo, me hizo ir 5 años seguidos a la Selección. Siempre voy a estar agradecido.

Me da alegría por tu carrera y por todo lo que hiciste (le dice a Oribe). Que ya puedas ahora compartir con tu familia. Yo sé que Santos tiene algo para ti por ahí todavía”.