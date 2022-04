Titular de Segob sí uso avión de la Guardia Nacional para visitar Torreón

Pese a que durante este lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, evitó aclarar si en realidad utilizó un avión de la Guardia Nacional para visitar Torreón este fin de semana y encabezar eventos con la militancia de Morena, en rede sociales se han difundido imágenes en las que se observa al funcionario federal descendiendo de la unidad oficial y que coinciden con los eventos que aglutinaron a militancia de Morena en La Laguna.

El principal de esos eventos se realizó el sábado pasado alrededor del mediodía en un salón privado de Torreón, durante la actividad se iba a promover supuestamente las bondades de la Reforma Eléctrica, sin embargo terminó siendo un evento para militantes de Morena y en la que explícitamente se llamó a participar en la Consulta de Revocación de Mandato y a favor del presidente López Obrador.

Ese día Adán Augusto López utilizaba camisa blanca con pantalón de mezclilla y calzado oscuro, vestimenta coincidente con las imágenes que circulan en redes sociales en las que además se le observa acompañado de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública federal que también participó en el evento de Torreón.

Durante este mismo lunes, en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente defendió a su secretario de Gobernación, sino que además acusó al Gobernador de Coahuila de estar promoviendo la no participación en la consulta de revocación de mandato, lo que transgrede lo establecido en la Constitución en términos de participación democrática.

DEFIENDE A SECRETARIO

López Obrador defendió a Adán Augusto López, quien fue señalado este fin de semana por violar la veda electoral al promover la consulta de revocación de mandato.

"(Adán Augusto) está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad no para promover la consulta, no va a mítines", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

El fin de semana, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) creó polémica porque durante una visita a la ciudad de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, hizo un llamado a participar en la consulta de revocación de mandato de López Obrador el próximo 10 de abril, según videos filtrados a medios.

La promoción a la consulta se dio en medio de la veda electoral que prohíbe a los servidores públicos la promoción de este ejercicio participativo.

Adán Augusto López estuvo en un evento en Torreón para promover la Reforma Eléctrica

En el evento, López aseguró no tener temor de la sanción del Instituto Nacional Electoral o de ser despedido como secretario de Gobernación. Al respecto, el presidente reiteró que el funcionario solo está cumpliendo con sus labores como secretario.

"Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la defensa, protección y beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México", destacó.

Aseguró que el titular de la Segob solo está ayudándole en su proceso de transformación del país.

Ante la pregunta sobre si López era candidato a contender por la Presidencia en 2024, el presidente negó que el funcionario esté haciendo acciones políticas anticipadas como precandidato presidencial.

"Él, para que se tranquilicen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia (...) Porque me está ayudando a la transformación del país; no se confundan, no es candidato, no está actuando de esa forma", acotó.

El mandatario aprovechó para criticar el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) hacia quienes están en contra de la revocación de mandato, ya que aseguró que el órgano no ha actuado con rectitud y solo se impide que participen los que están a favor de la transformación.