Titular de Profeco hace negocios con delegados en Veracruz y Guanajuato

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, ha establecido relaciones de negocios con dos de sus subordinados que ocupan las delegaciones de esa dependencia en Veracruz y en Guanajuato. Con el primero creó en 2021 una empresa de servicios turísticos, la cual omitió hacer pública en la declaración patrimonial que presentó el pasado 18 de mayo, y con el segundo es socio en una inmobiliaria, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Sheffield se asoció con Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez, quien se desempeña como director de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Veracruz, para crear en el municipio veracruzano de Tlacotalpan la empresa "Operadora Turística La Casa de las Sirenas, S.A. de C.V.", la cual fue constituida el 28 de octubre del 2021, según consta en el acta del Registro Público de Comercio de aquella localidad.

Fajardo Sánchez se desempeñó como delegado de Profeco hasta mayo de 2021 y luego fue ascendido a director de área de la misma dependencia en la Zona Golfo Centro, con base de operaciones en Veracruz, de acuerdo con la declaración patrimonial que presentó el 13 de mayo del presente año.

Esta empresa de reciente creación tiene como objeto social la operación, administración y explotación de hoteles, moteles, restaurantes, centros deportivos y turísticos, y de comercio, incluyendo discotecas, centros nocturnos y bares, así como la comercialización de bienes y servicios para las industrias hotelera, restaurantera y de entretenimiento, según consta en el acta.

La principal función de la Profeco es la protección de los derechos e intereses de los consumidores, incluyendo la prestación de servicios turísticos, que es el giro de la empresa de Sheffield y de Fajardo.

En la declaración patrimonial que presentó el 18 de mayo de 2022, Sheffield omitió mencionar su participación en la operadora turística "La Casa de las Sirenas", según consta en la versión pública del sitio Declaranet. En contraste, su socio Bruno Rodrigo Fajardo sí reportó su parte accionaria en la empresa de servicios de alojamiento.

Consultado por MCCI, Sheffield reconoció que no declaró la empresa turística, porque según él ésta fue constituida en 2022 y la pretendía declarar como parte de su patrimonio hasta 2023. Lo anterior, a pesar de que las actas muestran que fue establecida en octubre de 2021.

Sin embargo, este martes un vocero de Sheffield se comunicó con la reportera de MCCI para informar que ya había corregido su declaración patrimonial, y que ayer, 31 de mayo, último día para cumplir con el trámite, incluyó su empresa turística.

En el registro de una asamblea del 18 de noviembre de 2021, la esposa de Sheffield declaró como su domicilio el ubicado en la calle Juan Enríquez 17, en el centro de Tlacotalpan, que corresponde al hotel La Casa de las Sirenas.

Establece hotel boutique

En el acta de una asamblea ordinaria realizada el 18 de noviembre de 2021, en la que Fajardo fue nombrado apoderado general de la empresa, la esposa de Sheffield -quien también es accionista- reportó tener su domicilio en la calle Juan Enríquez 17, colonia centro, en Tlacotalpan, Veracruz.

Esa dirección corresponde al hotel La Casa de las Sirenas, que coincide con el nombre de la empresa del director de Profeco y del titular de la dependencia en Veracruz.

De acuerdo con el sitio especializado Booking.com, La Casa de las Sirenas tendrá disponible su servicio de hospedaje en julio de 2022.

Esto coincide con una declaración que Sheffield dio a MCCI sobre su nuevo negocio en Tlacotalpan: "Espero en Dios pueda operar a partir de julio del presente año".

El hotel de Sheffield es de tipo "boutique", con 12 habitaciones, dos albercas, bar y jardín. Las suites cuentan con tina de hidromasaje y terraza.

El alojamiento es sólo para parejas de adultos; no aceptan niños en los cuartos, pero sí mascotas.

El hotel fue establecido en dos antiguas casonas con arcos de cantera en el exterior, las cuales fueron remodeladas. Está ubicado a una cuadra del río Papaloapan y a dos cuadras de la Plaza Principal de Tlacotalpan, municipio del sur de Veracruz que en 1998 fue declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Socio de otro funcionario

El titular de Profeco participa además como accionista en otra empresa en la que tiene como socio a Armando Guzmán García, quien hasta hace unos meses fungió como delegado de la Profeco en Guanajuato, y actualmente está al frente de la Dirección General de Verificación y Vigilancia de la dependencia federal, donde recibe un sueldo mensual neto de más de 94 mil pesos, según el portal de Nómina Transparente.

La empresa en la que Sheffield y su subordinado son socios se llama Lifetime Inmobiliaria SA de CV, la cual adoptó ese nombre en febrero de 2019, cuando Guzmán García ya se desempeñaba como delegado de la Profeco en Guanajuato.

La empresa, con domicilio en la ciudad de León, se llamaba originalmente Sheffield y Asociados, la cual fue creada en mayo del 2011, enfocada en la prestación de servicios de asesoría y consultoría jurídica para el sector público y privado.

En 2014 cambió su razón social a Deforest León, S.A. de C.V., y posteriormente, en febrero del 2019, a Lifetime Inmobiliaria, S.A. de C.V. Con este último movimiento cambió también su objeto social a la compra, venta y administración de todo tipo de inmuebles, planeación y ejecución de desarrollos inmobiliarios, y actividades relacionadas con la construcción.

De acuerdo con la declaración patrimonial que presentó el 19 de mayo de 2022, Guzmán García ya había trabajado antes con Sheffield, cuando éste fue alcalde de León de 2009 a 2012. Fue coordinador jurídico de la Dirección de Movilidad.

Guzmán trabajó también como coordinador jurídico del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía de Guanajuato de 2015 a 2018, con el Gobierno de ese estado, cuando el gobernador era el panista Miguel Márquez.

En su declaración omitió informar que es socio de su jefe Sheffield en Lifetime Inmobiliaria.

Y crea constructora

A finales de junio de 2021, Sheffield creó en León, Guanajuato, otra empresa del giro inmobiliario.

Lyric Inmobiliaria, S.A. de C.V., fue constituida el 30 de junio de 2021, y entre sus actividades están las todas las relacionadas a la industria de la construcción, obras de arquitectura e ingeniería, para uso habitacional, comercial e industrial, como vivienda, industria, comercio, pluviales, carreteras, y trabajos de urbanización, pavimentación y minería, entre otras.

En esta empresa figura también como socio, con la mitad de las acciones, Luis Arturo Bernal Jaime, quien según su perfil de Linkedin ha trabajado durante nueve años con el Grupo Integral de Ingeniería Civil, empresa que es contratista del gobierno de León.

En su declaración como funcionario, correspondiente al 18 de mayo de 2022, Sheffield informó que es accionista de Lifetime Inmobiliaria y de Lyric Inmobiliaria, con el 56 y 50 por ciento de participación, respectivamente, y admite que recibe remuneración por ello, pero no precisa la cantidad.

Sheffield creó el 30 de junio de 2021 la constructora Lyric Inmobiliaria, en sociedad con un contratista del gobierno de León.

Lo que sí informó el director de Profeco es que el año pasado recibió ingresos adicionales a su actividad como funcionario por 970 mil 300 pesos por parte de Editorial Porrúa.

Dichos ingresos por cerca de un millón de pesos corresponderían a regalías por un libro de especializado en temas jurídicos titulado "Del desamor al amor. La relación de México y el CIADI", que dicha editorial le publicó apenas en 2021, y que se vende a un precio de 330 pesos.

Según su declaración patrimonial, las regalías del libro fueron superiores a su remuneración netal anual por cargo público, que ascendió a 962 mil 660 pesos.

Del PAN a Morena

Sheffield fue designado titular de la Profeco desde el inicio de la actual Administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y cada lunes acompaña al presidente en la conferencia mañanera para presentar el monitoreo de precios de gasolina y de otros productos. Se separó del cargo en marzo del 2021 para contender como candidato de Morena a la Alcaldía de León en la elección de ese año, en la que fue derrotado.

Regresó en agosto pasado al frente de Profeco, posición por la que recibe un sueldo mensual bruto de poco más de 107 mil pesos mensuales, según el portal Nómina Transparente, de la Secretaría de la Función Pública.

Previamente ya había participado como abanderado morenista a la Gubernatura de Guanajuato en 2018, en la cual perdió. Y antes militó durante 25 años en el PAN, partido por el que fue Alcalde de León, diputado federal y local, y funcionario federal en la administración de Felipe Calderón, como subsecretario de la Reforma Agraria.

Fajardo Sánchez, su socio en la empresa turística recién creada y delegado en Veracruz, recibe un sueldo mensual bruto de cerca de 52 mil pesos, según el portal de la SFP. Al igual que Sheffield, es originario de León, Guanajuato, donde estudió. En su currículum dice ser abogado con una especialidad en ciencias políticas en la Fundación Juan Manuel López Sanabria, organización vinculada al Partido Acción Nacional (PAN).

¿Qué dice la ley?

La Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por López Obrador y que entró en vigor el 20 de noviembre de 2019, establece en su Artículo 24 que quienes ocupen un cargo público deben estar separados de intereses económicos particulares que puedan afectar su desempeño o representar un conflicto de interés.

"Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas", señala la normativa.

Mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas define conflicto de interés como "la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios".

¿Y qué dice AMLO?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador es partidario de que los funcionarios en su Administración trabajen de tiempo completo.

Incluso, dentro de un listado de 50 puntos para combatir la corrupción e implementar una política de austeridad, que presentó en julio del 2018 -tras ganar la elección- el morenista incluyó el que los trabajadores de confianza laborarían de lunes a sábado.

Trabajo desde los 7 años: Sheffield

El pasado lunes 30 de mayo, MCCI consultó a Sheffield sobre los negocios que ha emprendido a la par de su actividad como director de Profeco, a lo que respondió: "Trabajo desde que tengo 7 años de edad, estoy dado de alta en Hacienda desde que tenía 11 años de edad; vengo de una familia de empresarios, toda mi vida he tenido negocios y mi principal fuente de ingresos nunca ha sido la función pública ni ningún cargo público".

-Nos interesa saber por qué decidió establecer negocios con sus delegados o subordinados en Profeco -le planteó MCCI.

-Yo tengo y he tenido varios negocios a lo largo de mi vida, algunos con personas que han colaborado conmigo en algún momento, y otros tuve y/o tengo con personas que colaboran conmigo actualmente, todos ellos con apego a la Ley y declaradas en los periodos en que estoy obligado a declararlo -respondió el funcionario.

-¿No le parece que es conflicto de interés y va en contra de la orden del Presidente de dedicarse sólo a su trabajo en el Gobierno?

-Mi tiempo lo dedico a mis funciones, para mis negocios me apoyo en mi familia y en empleados, colaboradores o socios de esos mismos negocios. No hay ningún conflicto de interés, nunca he sido proveedor de ningún nivel de gobierno, no son, ni han sido negocios o servicios vinculados ni directa ni indirectamente al gobierno o mis funciones en gobierno, y en ese caso particular -de una empresa de servicios turísticos que refiere- se trata de un negocio en fase preoperativa, espero en Dios pueda operar a partir de Julio del presente año, y cuándo opere, ningún conflicto habrá, además de que yo no lo estaré operando personalmente. En mi declaración 2023 aparecerá porque forma parte del ejercicio fiscal 2022.

-¿Por qué no hizo pública en su declaración patrimonial la empresa de servicios turísticos que creó recientemente?

Porque esa empresa fue constituida este año, todavía no empieza ni siquiera a operar, entonces, ¿qué voy a declarar? Yo declaro conforme me obliga la Ley, el ejercicio fiscal anterior; en este año 2022 lo actuado en el año 2021, y esa empresa se constituye este año (2022) todavía ni siquiera empieza a operar. Es una más, de varias empresas o negocios que tengo o tuve, todos declarados en el ejercicio fiscal correspondiente, no estoy ocultando ni he ocultado nada. En mi declaración patrimonial que se presente en el 2023, ahí aparecerá.