'Tito' Valenzuela se suma a pretemporada de Sultanes

El noveno día de prácticas en la Pretemporada de Sultanes de Monterrey, de cara a su cuarta campaña de participación en la Liga Mexicana del Pacífico, tuvo como principal novedad la incorporación del infielder Roberto Valenzuela, quien se unió a los trabajos de la novena regiomontana, en busca de concretar una buena preparación y poder firmar otra gran temporada con los Fantasmas Grises.

Desde su llegada a Sultanes, en la Temporada 2019, "Tito" se ha convertido en uno de los peloteros más importantes a la ofensiva del equipo, como muestra, los números recolectados por el sonorense en 2021, donde encabezó los departamentos de average (.280), imparables (67) y dobletes (18) de la tropa regiomontana, además, de conseguir su primer premio al Guante de Oro, cometiendo únicamente 6 errores en 349 oportunidades defensivas y registrando un porcentaje de fildeo de .983. Tras su llegada al Summer Camp, Valenzuela se mostró contento de estar con sus compañeros, reconociendo que el camino al objetivo no es sencillo, pero afirmando que en Sultanes hay un gran equipo que busca superarse: "Me siento muy feliz de estar otra vez entrenando en Monterrey, ya me hacía falta y tengo ganas de ir para adelante. Me da gusto ver de nuevo a mis compañeros, se mantiene casi el mismo grupo al que el año pasado le fue bien consiguiendo avanzar hasta semifinales, esperemos este año llegar más lejos y poder calificar a la final para pelear por el campeonato, que ese es el objetivo cada temporada".

Aunque Sultanes no ha sido favorita en los últimos años, el equipo siempre se ha visto con un buen ánimo, lo que, para Valenzuela, ha favorecido para dar pelea ante cualquiera en la postemporada: "Debemos jugar duro como todas las temporadas, esta liga es corta y uno tiene que jugar las dos vueltas como si fuera Play Offs. Este equipo ha mostrado mucho ánimo y energía, es un equipo que no se vence tan fácil sea el rival que sea, uno siempre sale a dar el 100%, aquí todos los jugadores son muy competitivos y siempre pelean contra quien sea".