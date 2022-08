Tinder cancela sus planes de expandirse al metaverso

En medio de un conjunto de ganancias decepcionantes para el último trimestre, Match Group ha anunciado que está reduciendo las ambiciones de citas del metaverso de Tinder y desechando los planes para ofrecer sus Tinder Coins en la aplicación.

Tinder se aleja de los planes de citas del metaverso

La directora ejecutiva de Tinder, Renate Nyborg, quien se convirtió en la primera directora ejecutiva de la aplicación de citas en septiembre pasado, también dejará el cargo, anunció el director ejecutivo de la empresa matriz Match Group, Bernard Kim. El propio Kim fue nombrado director general hace apenas dos meses.

Nyborg estableció previamente planes ambiciosos para la versión de Tinder del metaverso (o "Tinderverse", como ella lo llamó). Tinder adquirió una empresa llamada Hyperconnect el año pasado, que se enfoca en video, IA y tecnología de realidad aumentada, y Nyborg luego citó su experiencia de "Ciudad única" basada en avatares como una forma en que los usuarios de Tinder podrían algún día conocer e interactuar con uno. otro en espacios virtuales, informó el medio especializado TechCrunch en su momento.

Bernard Kimpidió reducir los planes de citas del metaverso

Ahora, sin embargo, Kim dice que ha dado instrucciones a Hyperconnect para que se reduzca. "Dada la incertidumbre sobre los contornos definitivos del metaverso y lo que funcionará o no, así como el entorno operativo más desafiante, he dado instrucciones al equipo de Hyperconnect para que repita pero no invierta mucho en el metaverso en este momento", dijo Kim.

"Seguiremos evaluando este espacio cuidadosamente y consideraremos avanzar en el momento apropiado cuando tengamos más claridad sobre la oportunidad general y sintamos que tenemos un servicio que está bien posicionado para tener éxito".

Match Group citó la adquisición de Hyperconnect como una contribución a una pérdida operativa de 10 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022, por debajo de los ingresos operativos de 210 millones de dólares en el mismo trimestre del año pasado.

Tinder Coins

También hubo malas noticias para Tinder Coins, la moneda dentro de la aplicación que Tinder esperaba que fomentara más gastos en el servicio. La idea era que Tinder distribuiría monedas como recompensa por que los usuarios estuvieran activos en el servicio y mantuvieran sus perfiles actualizados, pero también permitiría comprarlas directamente.

Luego se aceptarían como pago por funciones premium de Tinder como Super Likes. A partir de febrero de este año, la característica se había lanzado de forma suave en un puñado de mercados de todo el mundo.

Pero ahora, Kim dice que la compañía está reevaluando sus planes de Tinder Coins. "Después de ver resultados mixtos al probar Tinder Coins, decidimos dar un paso atrás y volver a examinar esa iniciativa para que pueda contribuir de manera más efectiva a los ingresos de Tinder", escribió en el comunicado de ganancias.

La compañía dijo anteriormente que quería implementar la función ampliamente en el tercer trimestre de este año.Aunque los ingresos aumentaron en general, CNBC señaló que las ganancias de Match Group no alcanzaron las expectativas de los analistas para el trimestre y que pronosticó poco o ningún crecimiento en las ganancias para el tercer trimestre del año.

Dice que vio un aumento en la actividad de sus servicios el año pasado debido al lanzamiento de la vacuna, pero que "no estamos viendo un aumento similar de actividad en 2022".