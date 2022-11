'Tiktoker' se tatúa en la mejilla el rostro de su pareja luego de que le fue infiel

La "tiktoker" de Reino Unido, Narally Najam (@narallynajm13) tomó la decisión de tatuarse en toda la mejilla la cara de su pareja, esto tras enterarse que le era infiel, lo que desató las críticas en la plataforma.

La influencer compartió en su cuenta de TikTok el momento en que se tatúa el rostro de su novio y el video no tardó en hacerse viral.

El material alcanzó más de 12.7 M de reproducciones y miles de comentarios, aunque la cuenta ya fue desactivada.

La misma Narally fue quien reveló a sus seguidores que descubrió la infidelidad de su pareja de nombre Laura, unos días después de dar a luz. Explicó que el motivo del tatuaje fue para "recuperar la relación".

En uno de los videos que compartió no solo se ve a Narally exhibir de manera orgullosa su cara, sino también los diferentes tatuajes en su cuello y brazo dedicados a "daddy" (como llama a su pareja) y asegura que son "una prueba de amor y que lo ha hecho para alegrar su alm"".

Narally compartió el resultado de como quedó plasmado su tatuaje y detalló que ella consideraba que eran la "familia perfecta", pero enterarse del engaño la devastó. Sin embargo, en una publicación posterior escribió:

"Cuando todos están celosos de mí porque tengo la cara de 'papi' tatuada en mí a pesar de que 'papi' me engaña".

Actualmente la influencer está publicando un documental de múltiples capítulos en su canal de YouTube, titulado "The end of Laura and Narally" dónde narra lo sucedido a sus seguidores mientras expresa cómo se siente con la situación.