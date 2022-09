Tigres visita a San Luis en última fecha del Apertura 2022

El torneo Apertura 2022 se va y las oportunidades de acceder a la siguiente fase escasean en la última fecha del campeonato, por lo que este sábado se vivirá una guerra en el estadio Alfonso Lastras cuando los Tigres de la UANL visiten al Atlético de San Luis.

Con 18 puntos el equipo Colchonero ostenta el último boleto de la reclasificación, no obstante, le pisan los talones Mazatlán (17 puntos) y Bravos de Ciudad Juárez (16 unidades) por lo que una mala actuación podría significar quedar fuera de la repesca.

Al mismo tiempo, los Tuneros no se han distinguido por ser un conjunto fuerte en su cancha por lo que realmente peligran sus aspiraciones ya que en sus dos anteriores salidas empataron con Xolos y perdieron con Pachuca, pero el equipo de Andre Jardine ha demostrado una fortaleza superior en los momentos más críticos por lo que no se le puede descartar, pues no hay que olvidar que los Tigres no vienen con buena inercia pues fueron derrotados la jornada anterior como visitantes en Puebla.

Del mismo modo el equipo de la Sultana del norte tiene mucho en juego en la jornada final de la justa, pues con 27 puntos se encuentran en la quinta posición y aspiran a conservar el quinto lugar del futbol mexicano. Sin embargo, la derrota en Puebla del pasado 16 de septiembre puede poner nerviosos a sus seguidores ya que los felinos solamente cuentan con tres victorias fuera de su casa en la actual competición.

No obstante en seis juegos oficiales que han disputado éstos conjuntos, Tigres nunca ha perdido ante el Atlético de San Luis de hecho en sus dos pasados choques los regiomontanos han salido con la mano en alto, acumulando un total de cinco anotaciones a favor por solamente uno en contra. Más aún, en su última visita a la capital potosina -en el Apertura 2021- el cuadro norteño logro una goleada de 0-3.

Por lo que este sábado cuando el reloj del estadio Alfonso Lastras 17:00 horas Tigres tienen una inmejorable oportunidad de alargar su hegemonía sobre San Luis y asentarse como el mejor clasificado en la reclasificación.