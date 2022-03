Equipos de las Grandes Ligas se arman rumbo al inicio de la temporada

Las Ligas Mayores de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés) crearon en 1972 el concepto de "Agente Libre" en el deporte profesional; desde entonces, cada periodo previo a una nueva temporada se ha convertido en una vorágine de rumores, dólares (muchos) y sentimientos para los aficionados, pero en este 2022, tras un paro laboral de más de 90 días, se le añadió un explosivo ingrediente extra: es una frenética carrera contra el tiempo.

Hace menos de una semana se anunció que el paro patronal había llegado a su fin, los fanáticos respiraron tranquilos, pero los gerentes de los equipos comenzaron a acelerar sus pulsaciones, pues ya mañana comenzarán los juegos de preparación y todo mánager desea que para entonces sus equipos estén completos.

Aunque algunos "Peces Gordos" ya encontraron nueva pecera, como Javi Báez (Detroit), Corey Seager (Texas), Matt Olson (Atlanta) Max Scherzer (Mets) o Clayton Kershaw, que se quedó con los Dodgers por un año más, aún hay mucho material sumamente interesante para los equipos que están como tiburones, al acecho, para ser aún más competitivos durante la temporada regular que comenzará el próximo 7 de abril.

A DERROCHAR

Aunque ya se han sumado nuevas franquicias a la práctica de desembolsar cantidades millonarias, los Yanquis de Nueva York siguen siendo el foco de atención durante la agencia libre; hoy, con necesidad de cubrir posiciones pendientes, la expectativa está creciendo en torno a los del Bronx. La principal incógnita radica en el campo corto, luego de dejar ir a Gio Urshela hacia Minnesota y con los antecedentes de problemas defensivos que ha atravesado Gleyber Torres, todo indica que abrirán la chequera para encontrar a un torpedero realmente confiable.

Los nombres de Carlos Correa y Trevor Story resuenan como posibilidades para ponerse el uniforme a rayas, a pesar de que el boricua tiene un pasado de animadversión con los Yanquis, a quienes castigó con batazos al jugar para los Astros de Houston, quienes ya se unieron a la puja y le ofrecieron una extensión de contrato al short stop de 27 años, que forma una gran llave de doble play con José Altuve. Por su parte, Story luce como un Yanqui aún antes de ponerse el uniforme; los del Bronx lo han buscado desde años atrás y no se puede descartar que den esa campanada.

En la primera base, los Yanquis de Nueva York firmaron por dos años al estelar Anthony Rizzo, en un acuerdo de 2 años y 32 millones de dólares, pero están pendientes las pruebas físicas.

Freddie Freeman, superestrella con los Bravos de Atlanta, a quienes ayudó a ganar la Serie Mundial hace apenas unos meses, no tiene claro su futuro, luego de que Atlanta firmó a Matt Olson, de los Atléticos de Oakland. Todo indica que el poderoso bateador zurdo buscará nuevos horizontes para continuar su carrera.

DESIGNADO UNIVERSAL

La posibilidad de que los equipos de la Liga Nacional ya cuenten con Bateador Designado de tiempo completo les ha abierto muchas opciones a los gerentes de equipos del Viejo Circuito y a peloteros que pueden prolongar sus carreras. El propio Freeman es vinculado con los Dodgers, quienes seguramente, en caso de no tener al Designado Universal, no lo tendrían en el radar, por lo que se metieron a la puja con los Yanquis y no se duda que saldrán algunos otros equipos a preguntar por el toletero.

Nick Castellanos es un "pez gordo" en ese sentido de únicamente batear y no jugar a la defensiva, mismo caso de Jorge Soler y Eddie Rosario, quienes fueron de gran importancia para Atlanta en la anterior Serie Mundial, así como Kyle Schwarber, quien ya está en la mira de diversos clubes. Kenley Jansen dejó atrás su atribulada y triunfadora etapa con los Dodgers de Los Ángeles y ahora está en espera de ofertas para seguir salvando juegos. Michael Conforto se despidió de los Mets y puede ser una valiosa arma para algún otro equipo, en tanto que Kris Bryant, autor del out con el que los Cachorros de Chicago rompieron "La maldición de la cabra", está libre, aunque los Rockies de Colorado lo tienen en la mira.

Quedan si acaso horas para que los gerentes de los equipos ejecuten sus ofertas y comience la danza de millones de dólares, en una agencia libre que será recordada como la más acelerada de la historia y en la que podrían caer nuevos récords de contratos.

22

DÍAS

faltan para que comience la temporada 2022 de las Grandes Ligas.