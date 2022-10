Tiempo compartido, lo que debes saber sobre sus planes y cómo cancelarlos

Imagínese tener unas vacaciones pagadas con todo incluido en uno de los condominios turísticos más reconocidos en México o cualquier otra parte, ¿Se escucha muy bien el plan cierto? Básicamente, esto es lo que usted obtiene al adquirir un tiempo compartido. La idea de tener unas vacaciones pagadas todos los años es el atractivo que incita a la gente a firmar el contrato. Sin embargo, no todo es tan sencillo y maravilloso. Un tiempo compartido es un arma de doble filo. Puede ser una de las mejores inversiones en su vida pero también puede ser la peor inversión. El precio de tener un tiempo compartido es muy alto, muy difícil de mantener si no tiene contemplado tantas cuotas extras que se le cobran con el paso del tiempo.

Las quejas sobre tiempos compartidos han aumentado en los últimos años. Esto se debe a que los propietarios han buscado la manera de salir de su tiempo compartido. Salir de un tiempo compartido no es nada sencillo ya que es un contrato legal sobre una propiedad. Existen varias maneras con las que puede deslindarse de un tiempo compartido, es un proceso que puede llevar mucho tiempo ya que no es sencillo legalmente. La mayoría de estos propietarios recurre a ayuda profesional como lo son abogados especializados en el tema. Según los profesionales, la manera más efectiva de deshacerse de un tiempo compartido es cancelando el contrato por completo. Para esto, tiene que ser muy precavido sobre a quién le confía su contrato y dinero, ya que puede llegar a ser víctima de fraude.

Lamentablemente, así como existen empresas legítimas para ayudarle a cancelar su tiempo compartido, también hay muchas empresas fantasmas que nada más se dedican a fraudes. Estas empresas fantasmas ofrecen muchas promesas que no pueden ser cumplidas. Por esto y más, es muy importante que al adquirir un tiempo compartido usted esté lleno de información necesaria sobre las circunstancias que puede llegar a tener. Este tipo de empresas fraudulentas saben muy bien cómo llegar a propietarios de tiempos compartidos para convencerlos de vender o rentar su tiempo compartido y así conseguir los derechos de este o dinero de usted. Se aprovechan del desespero que alguna gente tiene para no cargar más con ese peso económico como lo es el tiempo compartido. No se convierta en víctima de fraude, busque ayuda de profesionales para estar seguro de ir por la vía legal.

Para cancelar su tiempo compartido puede empezar por revisar comentarios, reseñas y experiencias de otras personas que pasaron por lo mismo, así usted estará más seguro sobre cómo proceder. Busque empresas dedicadas 100% a las cancelaciones de tiempos compartidos para que no exista la duda de que no pueden con el caso. Si usted encuentra una empresa que para darle su servicio tiene que pagar una fuerte cantidad de dinero, NO HAGA CASO. Hay empresas profesionales que ofrecen consulta gratis o usted pagará hasta que su contrato esté cancelado por completo. Acérquese a estas empresas para que no abusen de su genuinidad y pueda liberarse de ese peso financiero.