¿The Flash se convierte en un otro proyecto descartado de Warner Bros.? El estudio pende un hilo

El destino del Universo Extendido de DC Comics es incierto para Warner Bros., todo mientras el actor Ezra Miller acumula titulares por su controvertida actitud, quien apenas este martes acaba de aceptar tener problemas de salud mental de manera pública.

Los cambios en el estudio han sido muy notorios desde que se convirtió en Warner Bros. Discovery, la cancelación de la cinta de Batgirl, supuso una polémica y sorpresa para los fans de los superhéroes de DC Comics. Una película que había costado 90 millones de dólares se archivó y jamás será estrenada, sumado al anuncio de que HBO Max y Discovery + se unirán para formar un nuevo servicio de "streaming". Pero eso es punto y aparte.

La cinta de The Flash aumenta la presión para Warner, debido a que supone ser una carta fuerte para su universo de DC, la cual está programada para llegar a las salas de cine hasta el 23 de junio del 2023.

Ezra Miller, quien da vía a Barry Allen, AKA: Flash, ha tenido un comportamiento errático en los últimos años. En lo que va del 2022 ha sido arrestado en múltiples ocasiones, y principios de este mes fue acusado de un delito grave de robo. Además, Rolling Stone señaló que el departamento de servicios infantiles de Vermont había estado tratando de localizar a una madre y tres niños, quienes supuestamente residían en la granja del actor.

De acuerdo a una fuente del portal estadounidense de entretenimiento, The Hollywood Reporter, Warner se está planteando tres escenarios posibles sobre que hacer con esta película. The Flash es una importante apuesta, ya que es elemental para el futuro de la franquicia, que, hasta ahora, no ha encontrado el mismo impulso y desempeño en las salas de cine que su competencia, Marvel Studios.

Los tres escenarios que planea Warner son los siguientes, de acuerdo a la fuente citada:

En primer lugar, Warner recibió indicaciones de que Miller, quien tiene 29 años de edad, buscará ayuda profesional tras regresar a su granja, luego de estar viajando. Su madre parece estar al tanto de la situación del actor, y está con él en Vermont. Según detallan, Ezra podría aparecer en una entrevista explicando su comportamiento errático en los últimos años. Después de esto, la cinta se estrenaría en los cines según como se tenía planeado.

Por otro lado, en caso de que Ezra no pida ayuda, Warner estrenará la película, pero sin que Ezra tenga participación en la promoción de la misma. Además, Miller dejaría de ser Flash en futuras películas, y su personaje sería reformulado para otras entregas.

Por último, si la situación de Ezra se complica, Warner tomaría la decisión de "matar" la película por completo, ya que está finalizada y no podría volver a grabarse con otro actor, debido a que Ezra da vida a varios personajes y aparece en todas las escenas. Mientras que sería una perdida para el estudio, porque la película costó 200 millones de dólares.

Ezra Miller reconoce tener "complejos problemas de salud mental"

Todo parece indicar que Ezra Miller y Warner ya han decidido que hacer, pues el actor decidió hablar con la revista Variety, en donde aceptó atravesar una crisis, y tomar un tratamiento.

"Tras atravesar una época de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo”, ha dicho la estrella en una declaración escrita publicada por la revista "Variety".

"Quiero disculparme ante cualquiera a quien haya podido alarmar o molestar con mi comportamiento. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para poder regresar a una fase de mi vida sana, segura y productiva", añade.

Habría que esperar si para cuando sea el estreno de la película el actor sigue el tratamiento adecuado, y retoma su carrera profesional, que se ha visto muy afectada.