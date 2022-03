Testifica miembro del jurado del caso Ghislaine Maxwell que no reveló abusos sexuales

El miembro del jurado del caso contra la británica Ghislaine Maxwell Scotty David —que desató polémica tras conocerse que no desveló durante el proceso de conformación del jurado que había sufrido abusos sexuales— compareció ante la jueza que dirige el caso, a quien pidió perdón y aseguró que su experiencia no afectó a su imparcialidad.

"Fue un error honesto, uno de los peores errores de mi vida, pido perdón", dijo David, que fue identificado en todo momento por el pseudónimo de "jurado número 50", y que compareció después de que la jueza Aliston Nathan le garantizara total inmunidad.

La británica Ghislaine Maxwell, examante y socia de Jeffrey Epstein, fue declarada por el jurado culpable de tráfico sexual de menores y su sentencia está fijada, en principio, para el próximo 28 de junio.

Maxwell estuvo hoy presente en la sala junto a sus abogados, vestida con un uniforme de presa, con una camiseta y unos pantalones color azul marino y, al igual que durante el juicio, se mostró activa y en varias ocasiones intercambió palabras con su equipo de defensa.

Tras la conclusión del juicio contra ella el pasado diciembre, David ofreció varias entrevistas a diferentes medios de información en las que relató que él mismo había sido objeto de abusos sexuales durante su infancia.

Después se conoció que durante el extenso formulario que rellenó durante la formación del jurado, David había respondido "no" a la pregunta de si un familiar, un amigo o él mismo habían sufrido cualquier tipo de abuso sexual.

Ante esa información, los abogados de Maxwell solicitaron la anulación del juicio, por considerar que el comportamiento de David influyó en la decisión condenatoria de los doce miembros del jurado, ya que según declaró a la prensa durante las deliberaciones del jurado, él sacó a colación su experiencia como superviviente de abusos sexuales.

Hoy, ante preguntas de la togada, el jurado número 50 reconoció que cuando tenía 9 y 10 años, su hermanastro abusó sexualmente de él en "numerosas ocasiones" y no se lo dijo a su madre hasta varios años después.

Durante la comparecencia, en varias ocasiones insistió en que el día que rellenó el formulario no estaba muy concentrado, se sentía presionado, el formulario era muy largo y llevaba muchas horas en los juzgados.

Asimismo, dijo que el tema de los abusos es una cuestión que había superado, que ya no formaba parte de él, y que no se siente "víctima de un crimen", por lo que contestó "no" en el cuestionario.

"No vi la parte de 'tú mismo' en la pregunta, estaba distraído, quería acabar, fue un proceso muy largo y quería terminar", subrayó ante las preguntas de la jueza, que lo interrogó durante unos 45 minutos.

En varias ocasiones insistió en que su traumática experiencia "no afectó" su habilidad de ser imparcial, pero reconoció que "si pudiera volver a ese momento (del cuestionario) escribiría que sí".

Tras la vista, la togada convocó una sesión para el próximo día 15 y solicitó a la fiscalía y a la defensa de Maxwell que le enviaran su parecer antes de esa fecha.

La jueza ha negado a la defensa la posibilidad de convocar a los demás miembros del jurado y ha circunscrito el interrogatorio solo al momento de su elección como parte de ese jurado, por lo que existen pocas posibilidades de que ordene repetir el juicio.