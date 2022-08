'Tenía tiempo que no pasaba', dice jefe de la Policía de Torreón sobre homicidio en Cerro de las Noas

El jefe de la Policía de Torreón, César Perales, reconoció este lunes que habían pasado varios años sin que ocurriera un asesinato como el del pasado fin de semana, en el cual se dejó el cadáver de un hombre envuelto en una cobija y en una zona abierta del Cerro de las Noas.

Cuestionado este día por El Siglo de Torreón, el funcionario municipal señaló que el crimen en cuestión fue un hecho aislado y que de ninguna forma constituye una tendencia en términos de indicadores delictivos, aunque al margen de ello mantendrán una vigilancia permanente en toda la zona del Puerto Noas, Cerro de las Noas, así como en las colonias aledañas.

Dijo que las causas de ese homicidio tendrán que ser aclaradas por la Fiscalía del Estado de Coahuila, así como el dar con el paradero de los presuntos responsables.

"Sí hubo una persona fallecida ahí, no están claras las características, porque, como sabe usted bien, Seguridad Pública llega más que nada a preservar la zona del crimen, hemos estado coordinados con la Agencia de Investigación Criminal, aportar los datos que nosotros tengamos".

-¿Les prende focos rojos a ustedes?

"Cualquier situación de riesgo nos preocupa y nos ocupa, tan es así que inmediatamente se activó un dispositivo especial para estar presentes en los horarios en los que nos están pegando las incidencias. Como yo lo he manifestado varias veces en las reuniones de seguridad, la delincuencia siempre se va a estar moviendo, va a estar innovando, va a estar intentando burlar a la Policía... Ya tenía tiempo que no pasaba, digo, de hecho hemos estado atentos porque es uno de los indicadores que es una situación, como marcan ustedes, que puede prender un foco rojo, entonces no queremos focos rojos", declaró.

Perales además señaló que, en este momento, no es posible emitir un juicio respecto a si ese asesinato puede ser atribuido a un grupo del crimen organizado, o bien, obedece a cierta situación específica, en todo caso dijo que estarán atentos a los requerimientos de la Fiscalía, a modo de apoyar en lo posible y esclarecer el caso cuanto antes.

Cabe recordar que que el fin de semana pasado que se generó una movilización en el Cerro de las Noas de Torreón debido al hallazgo de una persona sin vida, al llegar las autoridades hasta la zona ubicaron el cadáver de un hombre con huellas de violencia y envuelto en una cobija, de una forma similar a lo que se registraba en años de mayor incidencia delictiva en Torreón, entre los años 2009 y 2014.

Hasta este mismo lunes la Fiscalía del Estado no ha emitido mayores informes al respecto de ese caso.