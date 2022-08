'Tener armas en casa es peligroso'

Tener un arma en casa representa peligro, sin importar si es o no de grueso calibre, así como si es muy vieja o de reciente creación. Es un riesgo no solo para el que la adquiere sino para todo el que lo rodea.

Ante tal situación, el comandante del 72 Batallón de Infantería, Cesáreo Juventino Rojas Popoca, coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, invitó a participar en la campaña de canje de armas, a fin de reducir y sobre todo evitar cualquier situación que pudiera incluso cobrar una vida.

"El tener un arma en un domicilio ya representa un peligro, un peligro para todos, no es exclusivo de quien la compró, del que la consiguió, de quien la encontró, no, porque un arma implica una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad de vida que si no tenemos la preparación, el adiestramiento adecuado estamos poniendo en riesgo a las demás personas", insistió.

Actualmente se lleva a cabo una segunda etapa de la campaña de canje de armas; la primera inició en el mes de julio con buena respuesta, dijo.

Y es que al momento, se han entregado y destruido dos armas, una corta y otra más de grueso calibre, un rifle calibre 762, el cual fue destruido en presencia del dueño, quien a cambio recibió una cierta cantidad en efectivo.

"Todas esas armas son las que debemos de sacar, dejar de circular en las familias… Un arma por las mismas características no es un producto que caduca, hay armas que duran muchísimos años".

De acuerdo con el comandante del 72 Batallón, la cantidad que recibe el donante va de acuerdo al tipo de arma que se entrega. "Se les paga en efectivo de acuerdo a una tarifa que nos manda, desde mil hasta 6 mil pesos, varía de acuerdo al arma, si es arma, munición, cartucho, granada, varía", detalló.

Como parte de la campaña de canje y a fin de animarlos a que lo hagan, no se le solicita ningún dato al donante y toda aquella información que proporciona se guarda celosamente, no se le cuestiona en ningún sentido, solo se recibe el arma, se hace el procedimiento de canje se entrega el numerario y la persona se retira", dijo el comandante.