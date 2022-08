Tenemos que pagar cuota de humillación, dice AMLO sobre reclamo de familiares en Sabinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque el gobierno federal actuó de inmediato en el caso de los mineros de Coahuila atrapados en un pozo de carbón inundado, entiende el dolor y la desesperación de sus familiares.

Al referirse a los reclamos que recibió en su visita a la zona afectada, el mandatario afirmó que está consciente de que como funcionario público, tiene que pagar una "cuota de humillación".

"Están (las familias), ya ustedes se imaginan, muy dolidas, tristes, preocupadas y también llenas de sentimiento. Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas. Una señora me dijo algo, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación", expresó.

Tras la visita presidencial, una madre de familia reprochó que el presidente López Obrador haya ido a tomarse la foto "con nuestro dolor".

El presidente señaló esta mañana que no tiene cargo de conciencia porque su gobierno actuó rápido, pues en dos horas se puso en marcha el Plan DN-III, y en tres horas ya había 92 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aseguró que "todos (los familiares) tienen fe, nadie está pensando en otra cosa más que en el rescate, es que tienen mucha fe, nos explicaban que cuando se trabajan esas minas los mismos mineros se hacen como huecos, refugios, y eso es lo que se está pensando, entonces hacer lo más rápido posible la extracción, el desagüe para poder entrar, ya es todo, para que ya puedan entrar (los rescatistas)", enfatizó.

Explicó que su decisión de visitar la mina se debió a que quería ir a constatar cómo iba el avance del trabajo, "básicamente a eso, por eso no quise hablar con la prensa, que ahí estaban todos, ahí esperando, unos de buena fe y otros, ya sabemos, que para todo quieren sacar raja".

El mandatario definió así las prioridades en respecto a la mina colapsada: "Uno, rescate; dos, fincar responsabilidades y castigar a culpables; y tres, protección a familiares".