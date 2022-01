'Tenemos necesidad': empleados municipales de Torreón reclaman 'falta de pago'.

Diversos problemas le significaron a “Javier”, trabajador de una corporación municipal en Torreón, las acciones de ordenamiento de la actual administración en el rubro de la nómina, hasta este lunes por la mañana no había podido cobrar su primera quincena del año y pese a que ha mantenido su labor con regularidad y al servicio de la ciudadanía.

El empleado, que pide mantener su identidad en el anonimato ante posibles represalias de sus superiores, afirma que la falta de su sueldo se ha traducido en problemas familiares, toda vez que se tenían programados pagos y compra de alimentos para sus hijos, lo que hasta el momento no se ha podido dar debido a que no ha podido cobrar el cheque que recibió en su corporación el pasado viernes.

“Tengo gastos muy fuertes, vivo al día como muchos de mis compañeros, la verdad es que entendemos que estén haciendo sus investigaciones o lo que sea, pero los que estamos trabajando, que nos ven en la calle y pues justificando el pago, no se vale que no nos dejen cobrar, no le puedo decir a mis hijos que me esperen porque no tengo para la comida, las tarjetas que tengo que pagar ya me cobraron intereses, ellos no tienen comprensión… Deben de ser conscientes de eso, hacernos lo mismo a todos”, reclama el trabajador, quien además acudió a un banco de la ciudad por la mañana de este día solamente para escuchar que su cobro no iba a ser posible “por el momento”.

“Nos regresaron, sí, a muchos departamentos y pues no tenemos más que esperarnos, tenemos necesidad y no vamos a renunciar…Eso debieron haberlo investigado más para no tardarse tanto ahora, en todas las áreas se sabe los que trabajan y los que no”, señala “Javier”, quien se comunicó con El Siglo de Torreón para externar su inconformidad.

Y es que desde el viernes pasado la administración municipal de Torreón emitió los pagos de la primera quincena de enero en forma de cheque, no en transferencia como tradicionalmente se realizaba, la intención fue verificar por cada área a los trabajadores, sus puestos y sus líneas de mando; ese mismo día el propio alcalde Román Alberto Cepeda, reportó que unos 90 empleados no se presentaron por alguna razón, sin embargo no brindó mayores detalles al respecto.

El mismo Cepeda indicó que el proceso de revisión a la nómina seguirá hasta este lunes por la tarde, de forma que en adelante se hará un análisis detallado por área para detectar posibles irregularidades, especialmente los llamados “aviadores”, la información definitiva al respecto será dada a conocer hasta finales de la semana y según el propio mandatario.

“Yo solamente le pido al alcalde que nos paguen a los que sí estamos trabajando bien, porque tenemos necesidad, no vivimos igual que él, no tenemos la vida de los regidores, de sus directores, nosotros estamos al día y con ese día que no tenemos dinero, pues ya, a pedir prestado o ver cómo le hacemos”, señaló el empleado.