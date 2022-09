Tendrán que terminar puente: Aispuro

A escasos días de que concluya la actual administración estatal, no se alcanzará a concluir en su totalidad el puente vehicular Francisco Villa, reconoció el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Refirió que la indicación que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas es que el puente se termine, "no de ahora sino desde hace tiempo, sé que ha habido contratiempos, entre ellos, la parte climatológica no nos ha permitido avanzar como quisiéramos pero se está trabajando para que la obra se concluya", admitió.

Por lo que dijo que no terminarla no fue por falta de voluntad. "La obra estoy seguro que vamos a avanzar, si no se alcanzan a terminar los dos cuerpos no es por falta de voluntad", comentó.

Y agregó que la próxima administración tendrá que darle seguimiento. "Yo tengo confianza en que la obra, independientemente si se termina antes del 15 o no, será una obra que en un futuro se le de seguimiento. Cuando yo llegué al gobierno había muchas obras que estaban iniciadas, terminé el puente La Salle, el corredor Vial del Norte, terminé el puente Getsemaní, aquí en la capital", ejemplificó.

Y dijo que también algunas obras se concluyeron en la Laguna, "yo llegué y no dije: esta obra como no la inicié yo ahí la vamos a parar, no, al contrario, nos dimos a la tarea de que tal y como estaba el proyecto se pudiese concluir y así lo hicimos. Esa es la obligación, la responsabilidad que debe de tener el gobierno, por eso el tema de si se alcanza a terminar antes, que bueno; y si por razones de tiempo, técnicas, no es posible que se pueda avanzar en estos dos días que nos quedan, no importa, sé que la obra pronto estará al cien por ciento", expresó.