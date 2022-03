Temperaturas frescas en La Laguna se extienden hasta primavera

Se extienden las temperaturas frescas hasta la primavera, desde hace 11 años que no se presentaba esta condición en la región lagunera.

José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que se esperan de 8 a 10 grados centígrados en las temperaturas mínimas y máximas de 30 a 32 grados, lo cual es producto de la masa de aire que impulsó al sistema frontal número 35, que ya dejó de afectar al territorio nacional y se encuentra sobre el océano Atlántico.

Señaló que se espera cielo principalmente despejado, sin posibilidades de lluvia ni tolvanera.

Refirió que no es algo normal que se extienda el invierno así, pero tampoco es inusual en la región, pues en abril se han tenido heladas, tanto en el campo como en la zona urbana, por lo que no se considera un evento extraordinario pero tampoco común.

Recordó que la última vez que se registraron temperaturas similares fue en el 2011, cuando se registró la "helada negra", en que la mínima alcanzó los -8.5 grados centígrados. Calderón Partida dijo que, una vez que inicie el mes de abril, el contraste sería muy marcado, pues en dicho año se presentaron temperaturas muy altas, al grado de que se alcanzó un récord de calor.

"No esperamos temperaturas tan altas, viene otro sistema frontal, el que sería el 36, ya está al centro del estado de Texas, entonces, posiblemente nos afecte a nosotros entre sábado y domingo", comentó.

El previsor del tiempo dijo que este año no se rompió récord en temperatura mínima, pues la más baja que se registró fue de 2 grados centígrados en Torreón, mientras que en las máximas, no se estima que se alcancen valores tan altos durante el verano, pues sí podrían llegar hasta 42 ó 43 grados, pero no hasta los 44.8 que es la máxima histórica de la región lagunera.

Ayer se registró una mínima de 8.5 grados en Torreón, 7 en Lerdo y 7.5 en San Pedro.