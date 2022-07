Temen que repatriación de migrantes muertos en Texas se alargue por fiestas nacionales en EUA

Después de haber identificado a su hermano Josué Díaz a través de fotografías, Noel sigue sin poder ver el cuerpo y teme que la repatriación se alargue a causa de las fiestas nacionales en Estados Unidos por motivo de la celebración del día de la Independencia el 4 de julio. "Se pone peor la cosa", dijo Noel.

"Lo había pensado y se lo comenté al cónsul", dijo Noel sobre el retraso burocrático a causa de estos días. Sin embargo, contó que le dijeron que el tramo para la repatriación duraba de 7 a 10 días normalmente, pero que le ayudarían a tratar de "empujarlo".

"Hasta no ver no creer porque no hemos visto nada del consulado, es un retraso. Estamos donde estamos por lo que nosotros nos hemos movido. Mejor dicho, me he movido de arriba pa’ abajo. El consulado me dijo que me iba a hablar, que me mantuviera al tanto, pero a ver si es cierto. Sé que no trabajan sábado y domingo, y menos el lunes (4 de julio)", platicó Noel con tono de angustia.

Personal del consulado de México en San Antonio aseguró que sí trabajarán sábado y domingo pero no hubo una respuesta clara sobre el lunes 4 de julio. Se buscó al director de Información Internacional en la dirección general de Comunicación Social de la cancillería, pero no respondió.

Noel llegó desde Colorado a San Antonio apenas se enteró de la tragedia en la que 53 migrantes murieron asfixiados y deshidratados, y fueron encontrados en la caja de un tráiler. Su hermano Josué de 30 años, tenía unos días que ya no se había comunicado.

Sobre si ya pudo ver el cuerpo de su hermano, Noel informó que no ha tenido ninguna información, y que su esposa ha estado hablando día y noche a la oficina forense. "Ya hasta se enojaron que está hable y hable", comentó.

Dijo que le han pedido al consulado el apoyo y que el jueves le mencionaron que se harían cargo de todo. "No he visto nada todavía", platicó. Además de vivir la muerte de su hermano, el largo proceso para ver el cuerpo, identificarlo y repatriar, ha sido una "mala experiencia”, describió Noel. "No me quiero imaginar lo que pasan otras familias que no se han enterado de sus familiares", mencionó.

Piden apoyo para identificar a parientes Familias de comunidades indígenas de México y Guatemala, están solicitando el apoyo para indagar si sus seres queridos están entre las 53 personas encontradas muertas en un tráiler el lunes pasado.

Lo anterior lo mencionó Luis López Reséndiz, director de CIELO, Comunidades Indígenas en Liderazgo, un centro que apoya a migrantes indígenas en Estados Unidos. López Reséndiz acompañó a Noel Díaz, hermano de Josué Díaz originario de la sierra mixe en Oaxaca, con las autoridades consulares mexicanas y así como a Noel, mencionó que otras familias están pidiendo el apoyo como tres personas de la región mixteca y familias indígenas de Guatemala.

También se comunicaron familias de la región chinanteca, de San Felipe Usila, Oaxaca para solicitar apoyo, pues al parecer un habitante de esta región está como desaparecido y otro posiblemente esté hospitalizado.

"Hay familias que no tienen a nadie aquí. Nos están pidiendo el apoyo, si podemos ir a que reconozcamos los cuerpos porque todavía hay personas sin identificar. Entonces nosotros tenemos una red extensa de intérpretes, proveyendo servicio de interpretación en idioma indígena", comentó.

Dijo que hay 7 guatemaltecos que no han sido identificados, entre ellas al parecer dos hermanas que hablaban el maya quiché.