Temen ofensiva del CJNG en Buenavista, Michoacán

Pobladores de la región de Tierra Caliente en Michoacán se dijeron con temor de nuevas ofensivas e irrupciones del "Cártel Jalisco Nueva Generación" en el municipio de Buenavista, a pesar de la presencia de fuerzas federales.

Dicha organización criminal ha mantenido el control de la cabecera municipal Aguililla y varias de las localidades, pese a la presencia de fuerzas federales.

Ahora, estaría amenazando con tomar de las comunidades de Punta de Agua y Felipe Carrillo Puerto La Ruana, del municipio aledaño de Buenavista.

Durante un recorrido por los límites de Aguililla, grupos de comunitarios encontraron equipos tácticos y un par de teléfonos celulares de donde sustrajeron videos y audios.

En una de las grabaciones rescatadas por la Policía Comunitaria, y de la cual El Universal obtuvo un fragmento, se escucha a un hombre, quien los pobladores identifican como Armando Gómez Núñez, Delta 1, comandante de las fuerzas de élite del "Cártel Jalisco Nueva Generación".

Fuentes consultadas aseguran que la conversación es de fechas muy recientes.

En el audio, Delta 1 da instrucciones a un hombre que sería Ricardo Carrillo Mendoza, "El Alacrán", señalado como el homicida del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, asesinado el pasado 10 de marzo.

Aquí, lo que dice el líder criminal, Delta 1, en fragmentos, de la grabación:

DELTA 1: "Hay que hacer el esfuerzo, comando, para llegar los dos a Punta de Agua. Ya estando en Punta de Agua todo se nos va a facilitar, oiga, porque voy a llevar los monstruos para allá y eso va a ser mucha ayuda. Y aparte voy a llevar droneros, explosivistas (sic); de todo voy a llevar para allá.

"Pero necesito que me amacice las entradas nada más; no quiero que se agarre adentro en el pueblo. Quiero que esté clavadito, para que cuando yo vaya con punta para allá, saber que a la entrada va a estar bien, para poder pasar hasta donde están los otros muchachos y poder dejar fuerza ahí en Punta de Agua, para poder avanzar para La Ruana.

"Y es que yo no puedo dar un paso nada más, a ver qué pasa, porque puedo tener un contraataque de ellos (Cárteles Unidos), por otro lado y eso se me dificultaría más, porque voy a traer la mitad de la fuerza allá.

"Y aparte yo digo que hasta La Ruana le daría porque no puedo llegar hasta ahí (Punta de Agua) y dejar pendiente La Ruana, porque me van a poner cosas sobre el camino, que es lo que pasa a diario, que avanzo y yo sé que en el camino me tienen cosas.

"Está bien, oiga. Qué mejor con comunicación ¿verdad?; pero sí, comando, lo que se ocupa es que usted llegue hasta ahí (Punta de Agua), porque como le digo: yo me puedo quedar enfrascado allá (La Ruana) y todas mis áreas pueden quedar en peligro y es lo que necesitamos, juntarnos y reforzarnos entre nosotros mismos.

"Porque si yo voy para allá y queda en peligro mi área, de en vano todo el esfuerzo que estamos haciendo, los muchachos y su servidor. Por eso necesitamos dar un paso bien, oiga; un paso bien y seguro.

"Yo sé que nos estamos tardando, que se están acomodando esos güeyes (Cárteles Unidos), pero la verdad, si damos un paso mal, vamos a perder todo lo que tenemos y ahorita, esos güeyes andan aculados; no traen nada; por eso le digo: vamos a hacer el esfuerzo; hay que hacerlo.

Ejército recupera el control de Tepalcatepec y Aguililla. Desde el pasado 10 de febrero, personal del Ejército Mexicano recuperó el control de diferentes pueblos de Tepalcatepec y de Aguililla, que estaban en manos del "Cártel Jalisco Nueva Generación".

Desde entonces, las fuerzas armadas desplegaron un operativo con el que avanzó incluso a la cabecera municipal de Aguililla; sin embargo, no fue suficiente.

El 10 de marzo, César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, fue asesinado a tiros por un jefe de plaza de esa organización criminal.

El despliegue fue redoblado y personal militar instaló diferentes filtros, principalmente sobre la carretera Apatzingán-Aguililla.

En un recorrido que hizo El Universal por ese municipio, se corroboró que si bien ya no son tan visibles, las células del "Cártel Jalisco Nueva Generación" todavía tienen presencia en Aguililla.