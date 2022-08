Tema del matrimonio igualitario en Durango no quedará en la congeladora: diputada

Es la Federación la que ha retrasado el que se fije una fecha para iniciar con el período de sesiones extraordinarias en el Congreso del Estado de Durango, en la que se habrá de votar por el matrimonio igualitario.

Marisol Carrillo Quiroga, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, explicó que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que ha generado el retraso, pero aseguró que el tema “no se quedará en la congeladora”.

“No es que no haya una fecha, mientras no salga el dictamen de la SHCP para ver la situación FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social), el presupuesto, no se puede sacar absolutamente nada porque van vinculados, nos decían es que no van vinculados, sí van”, explicó la diputada.

Y es que dicho dictamen de la Secretaría también es necesario para abordar el tema del presupuesto de la próxima Administración Estatal.

“Si la Secretaría de Hacienda no facilita cómo le hacemos para el presupuesto, además cómo le hace el gobernador entrante para empezar la gestión y empezar la participación jurídica social, mientras no haya un dictamen de la Secretaría no se puede subir todos los temas”, detalló.

Pero el tema del Matrimonio Igualitario, de que se votará se votará, aseguró la legisladora, “no se queda en congeladora no se queda en archivo, fuimos los que más pugnamos para que eso no pasara”, recalcó la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género.

Y es que insistió en que se trata de un derecho humano, “es un colectivo que paga sus impuestos, que ofrece trabajos, que solamente está pidiendo un derecho”, dijo que les dará certeza ya sea la momento de una separación o de un fallecimiento, “que puedan tener asegurado su patrimonio”.

Incluso, dijo que de aprobarse, los crímenes de odio pudieran bajar, además de que “sería un progreso como entidad federativa”.