Televisa aclaró que desde 2019 no tienen relación con Loret de Mola: AMLO

Luego de que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola por 35 millones de pesos anuales, el titular del Ejecutivo refirió que Televisa aclaró "de manera personal" que la televisora ya no tiene relación laboral con el periodista desde 2019.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador expuso otra vez una lámina con los supuestos ingresos del periodista, donde se mostraba un ingreso de 11.8 millones de pesos de Televisa, aunque Loret de Mola ya lo laboraba ahí desde 2019.

(EFE)

"Yo la información que tengo es sobre estos ingresos, que por cierto, de Televisa aclararon, no públicamente sino de manera personal, de que ellos ya no tienen relación desde 2019 con Loret de Mola, porque si se acuerdan ahí hay un dato de 11 millones. Televisa dice que no se los entregó a Loret y sí, es otra empresa, es a la que le vendió Televisa la W (Radio)", explicó López Obrador al exponer los supuestos ingresos de Loret.

El presidente indicó que Radiópolis le paga a Loret de Mola 9.2 millones de pesos, “un millón y medio aproximado mensual".

López Obrador refirió que estuvo revisando documentos y le llamó la atención porque una factura decía "talentos Televisa", además que hay Latinus México y Latinus Estados Unidos. “O sea, que hay financiamiento de Latinus y sí vinculado a las empresas que venden medicamentos. Claramente al gobierno de Michoacán, que existía y a otros gobiernos", dijo.

AMLO pide a directivos de Televisa aclarar por qué le siguen pagando a Loret

El pasado viernes 11 de febrero, al exhibir por primera vez los supuestos ingresos de Loret de Mola, el presidente López Obrador pidió a los directivos de Televisa aclarar por qué al periodista le seguían pagando.

"Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado, esto es al año", exigió López Obrador.

Por su lado, Carlos Loret de Mola aclaró que él ya no tiene ninguna relación laboral con la televisora desde 2019.

