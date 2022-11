'Tecatito' fue quien expresó que no estaba en condiciones para ir al Mundial

Jesús Manuel Corona, el "Tecatito", se descartó para ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Gerardo Martino, técnico nacional, indicó que el mismo delantero le dijo que no estaría listo para la justa mundialista.

"Con Jesús Corona hemos tenido una triple comunicación, Hablamos un médico, un preparador físico y yo con él. El mismo Jesús expresó que no estaba en condiciones de pelear un lugar no está haciendo trabajo de campo, no tiene sentido que una definición así sea realizada por conjeturas".

Lamentó que con el Tecatito, el Sevilla no se haya prestado a tener una buena comunicación, como sí se tuvo con Raúl Jiménez y los Wolves.

"Hubiéramos querido que suceda lo mismo con el Wolverhampton, primero porque los futbolistas entiendo yo que quieren estar en una Copa del Mundo y hay que ser recíproco con esa situación".

Parece que en Sevilla pensaban que la Selección Mexicana lo obligaría a jugar.