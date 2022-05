'Te seguiré buscando hasta hallarte', dice madre tras el cumpleaños de su hija desaparecida

"Hola, soy Adela Yazmín Solís Castañeda, nací el día 29 de mayo de 1990. Soy una persona muy agradable, amiguera en mi escuela, fui una de las mejores estudiantes, mi mayor ilusión es terminar mis estudios y formar una familia. Soy una persona cariñosa y amable con la gente y mi familia... yo soy de las personas que no guardan rencores con los demás y a pesar de lo que me hagan no los insulto. Tengo en la vida muchas metas que cumplir junto a mi familia".

Esta fue la última carta que escribió Adela cuando apenas era una adolescente. También es uno de los recuerdos que atesora su madre, María Cristina, junto con 17 cartas que le ha escrito a su hija en cada cumpleaños, hoy es uno de ellos y le escribió lo siguiente:

"Querida hija, ¿cómo olvidar esta fecha tan importante para mí? Hoy 29 de mayo cumples 32 años y 17 años que no sé nada de ti, como quisiera que estuvieras aquí para festejarte como lo hacíamos cada año, abrazarte y besarte. No sé quién te arrebató de mi vida, de tus sueños, de tus metas, me dejaron un vacío tan grande en mi corazón, que ya no aguanto tanto dolor.

Esta carta que te hago cada año... es para que sepas que nunca me olvido de ti, que siempre te llevo en mi mente y en mi corazón. Que te seguiré buscando hasta encontrarte, que yo no pierdo la fe ni la esperanza de volverte a ver, donde quiera que estés, mi niña, Dios te cuide y la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto, te mando un abrazote, de tu mami que te ama y nunca te olvida. ¡Feliz cumpleaños mi niña bella!".

Adela Yazmín Solís Castañeda, desapareció en Torreón el 2 de junio de 2005. Los hechos ocurrieron cuatro días después de su fiesta de 15 años y en ese entonces, la familia tenía su domicilio en la colonia Aquiles Serdán.

La última vez que vieron a Adela fue alrededor de las 14:30 horas, en las inmediaciones de un conocido centro comercial. Media hora antes, Adela salió de la escuela federal No. 1, donde estudiaba y se dirigió con sus compañeras a tomar el camión Polvorera y se bajó en la zona Centro, a esperar ella sola otro autobús. Desde entonces no se supo más. Al momento de su desaparición, se reportó con complexión delgada, estatura de 1.65 metros, tez morena clara, ojos cafés oscuros y cabello lacio y negro. Desde entonces, María Cristina la ha buscado incansablemente. Sin embargo, en estos 17 años no hay rastro de Adela. No hay pistas, ni avances en la carpeta de investigación.

Entre lágrimas, María Cristina dice que todos estos años la vida no ha sido fácil, sobre todo porque de inicio, las tareas de búsqueda afectaron a su segunda hija, que en ese entonces tenía 9 años de edad y que la dejaba encargada con familiares. "Ella lloraba mucho, me decía: mamá, yo también te necesito. Ya cuando fue creciendo platicamos y yo le decía: mira mija, tu hermana no sabemos cómo esté, yo te quiero mucho pero yo necesito que tú me entiendas".

Además, expresó que ha sido un desgaste físico y emocional y que hoy, no es feliz y no tiene paz. "Yo nunca voy a ser feliz hasta que encuentre a mi hija. Tengo a mi otra hija, pero sé que me falta algo para poder ser feliz. ¿Quién se la llevó?, ¿Por qué le quitaron sus sueños?. Le pido mucho a Dios que me dé la oportunidad de poder volver a ver a mi hija, aunque sea el último día de mi vida".

María Cristina, aún conserva los aretes, una medalla, la corona, y el vestido que usó Adela el día que cumplió sus 15 años. También algunos regalos. Hoy domingo, es el cumpleaños de Adela y para María Cristina es un día muy triste. "Es una fecha en la que me derrumbo, trato de llorar sola, siento que me ahogo, me encierro o ando en la calle y veo jovencitas que se parecen a ella cuando tenía 15 años y me les quedó viendo y me pongo a pensar en cómo será ahora".

Actualmente, María Cristina es integrante del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) de Torreón, por lo que sigue en la búsqueda de verdad y justicia.

Quien tenga información sobre el paradero de su hija que se comuniquen de manera anónima al sistema de emergencias 911, o bien, en la página de Facebook: Grupo Vida Unido. El teléfono de la asociación civil es el 871-205-4006.