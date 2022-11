'Te ganaste el odio de Argentina': Sergio 'Kun' Agüero a 'Canelo' Álvarez tras polémica con Messi

Luego de que Saúl 'Canelo' Álvarez arremetiera en contra de Lionel Messi por presuntamente haber pateado la camiseta de la Selección Mexicana tras vestidores, fue el amigo del argentino, Sergio Agüero quien salió a su defensa, desencadenando una ola de dimes y diretes a través de redes sociales.

Ahora a través de un en vivo en Twitch, Agüero aseguró que probablemente alguien "le había calentado" la cabeza al boxeador y que simplemente había visto el video sin conocer el verdadero contexto, argumentando que Messi no era un "sujeto problemático".

"A mí me dio bronca porque es Messi, es una persona que nunca contestó mal, nunca le dijo nada a nadie, es muy buen pibe y buscas a él, no, no, justo él, que es el más bueno, no lo conoces como persona", comentó.

Y a pesar de que Sergio mantuvo las cosas tranquilas durante la plática, comentando que México y Argentina eran países amigos, sí le aseguró a 'Canelo' que ya no debería de pisar Argentina, ya que se metió con una figura muy importante para ellos.

"Yo tenía muchos amigos que nos gustaba el 'Canelo', tenía unos amigos que tenían ganas de verlo en una pelea, y con esto, yo creo que con esto toda Argentina... 'Canelo' no debes de pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total junto con Messi, es como decir algo en contra de Maradona".

"Claramente, jugaste con fuego, así que lo siento yo te seguía en Instagram, me caías bien, hoy no me caes bien, así que lamentablemente es así, ya no tengo problema", aseguró.