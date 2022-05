Te di canciones que ni has compuesto: Christian Nodal arremete en contra del exnovio de Ángela Aguilar

Fue hace unos meses atrás cuando el nombre de Gussy Lau tomó gran relevancia a través de redes sociales, esto después de que se filtraran una serie de fotografías en donde aparecía besándose con la cantante Ángela Aguilar.

Para ese entonces, se dio a conocer que Gussy en realidad era un reconocido compositor, el cual ha colaborado con grandes cantantes tales como Calibre 50, Pepe Aguilar y Christian Nodal, contando con una amplia carrera musical.

Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando el ex novio de Belinda, Christian Nodal lo acusó de querer atribuirse logros que no eran suyos, asegurando que incluso el Grammy que ganó en el 2019 por la canción No te contaron mal fue en realidad regalado, ya que no participó en la creación del tema.

“Él es un gran compositor, yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada de No te contaron mal ni nada de eso y se para con nosotros a los Grammy”, contó el cantante a través de redes sociales.

Por si estas declaraciones no fueran suficientes, Nodal declaró que el compositor no le ha dado el crédito de varias canciones que él en realidad ha hecho:

“A Gussy le dije: ‘bro yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierda y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canciones y se pusieron mamones y todo”, finalizó el cantante.