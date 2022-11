Taylor Swift y otros artistas que no han pisado escenarios mexicanos peros sus fan los esperan

La cantante estadounidense Taylor Swift ya se prepara para regresar a los escenarios con The Eras Tour, una serie de conciertos que ofrecerá en Estados Unidos y que causó furor entre sus seguidores debido a que la estrella se mantuvo fuera de los escenarios durante cinco años, sin embargo, mientras se daba la preventa de los boletos, la alta demanda logró el colapso de Ticketmaster y aunque se dice que también dará shows a nivel mundial, las altas expectativas están entre sus fans Latinoamericanos.

Te sorprenderá saber que la intérprete de You Belong With Me nunca ha venido a México, es por ello que recordamos a cinco artistas que tampoco han tocado suelo mexicano.

Swift habría estado cerca de "comerse unos buenos tacos" y "tomar un caballito de Tequila" en el 2015: con su gira 1989, pero las negociaciones con OCESA y Zignia Live no se concretaron y la artista no incluyó al país en su ruta de viajes.

Drake

En febrero de 2017, comenzaron a surgir especulaciones sobre que el rapero Drake visitaría la ciudad de Monterrey para el 25 de marzo y aunque algunos usuarios reportaron que el evento aparecía en la página de TicketMaster, al dar clic en el nombre no había boletos disponibles.

La noticia de que el cantante vendría enloqueció las redes y algunos incluso dijeron se trataba de una estafa, lo cierto es que el tema quedó en el olvido y hasta la fecha se desconoce si fue producto de una mala negociación o solo un rumor.

Por otro lado, su nombre sonaba fuerte como uno de los actos del Festival Pa'l Norte 2023 o el Ceremonia 2023; sin embargo, parece que esto no se concretó. Mientras tanto, el artista lanzó un nuevo álbum, así que las esperanzas no mueren para el artista incluya a México en alguna de sus próximas giras.

Frank Ocean

Frank Ocean cuyo nombre verdadero es Christopher Edwin Breaux, es un cantante, cantautor y empresario que también se postula como uno de los favoritos para que venga a México.

Se desconocen las razones por las que el artista no ha participado en grandes festivales como el Corona Capital o Live Out, sin embargo, los mexicanos que puedan viajar al festival Coachella (California), el próximo año, tendrán la oportunidad de verlo, ya que se dice será el artista que encabezará el evento en el 2023.

Justin Timberlake

El cantante alguna vez llegó a México junto a 'N Sync, sin embargo, no ha tenido la oportunidad de presentarse en solitario. El que fuera ídolo juvenil a finales de los años 90 y principios de los 2000, tiene una cita pendiente con sus fans.

BLACKPINK

El grupo femenino de Kpop más importante de la última década se encuentra en medio de una gira mundial, para promocionar su segundo álbum de estudio, Born Pink. Aunque ya anunciaron varias fechas a nivel mundial, sus fans mexicanos esperan que visiten al país en algún punto durante 2023.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodirgo es la artista que impactó al mundo musical en su debut en 2021, ganadora del Grammy, todo gracias a su álbum Sour. Sin embargo, la cantante sorprendió a sus miles de fans mexicanos al no incluir al país en las fechas, a pesar del gran éxito que ha logrado en tierra Azteca.