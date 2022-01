Taxistas de Gómez Palacio se manifiestan contra filtros de Policía de Torreón; acusan a elementos de extorsión

Este lunes un grupo de taxistas se manifestaron, en el puente Falcón, en la frontera entre Gómez Palacio y Torreón, debido a que elementos de la Policía Municipal del Torreón, trató de detener a una sus compañeras, señalada de portar placas sobrepuestas.

Acusaron que desde que se colocaron los filtros de revisión, por parte de la Dirección de Seguridad Pública de la vecina ciudad, los transportistas son extorsionados, pues en lo que va del mes se han registrado tres incidentes, en donde uno de ellos entregó la cantidad de 1,500 pesos, para no ser puesto a disposición de la autoridad competente.

Uno de los transportistas que se identificó como Gerardo Vázquez, expresó que debido a que el sistema de la Secretaria de Finanzas del lado de Durango, ya está obsoleto, no está actualizada la información, pues por ejemplo en la renovación de las placas se hacen 20 trámites por “detalles” que desconocen en el sistema aparecen menos, pues algunos adquirieron unidades nuevas, como lo establece el reglamento de Autotrasnporte, es por eso que el Registro Público Vehicular (Repuve), las placas aparecen con otra unidad.

Expresó que, por esa situación cuando los taxistas de Gómez Palacio cruzan a Torreón, son revisados y al no corresponder el número de láminas y la unidad, se les acusa de portar placas sobrepuestas, pese a que dicen se presentan la tarjeta de circulación, pero al no corresponder con la información de la Plataforma México, no hay forma de hacerlos entender la situación

“Si nosotros refrendamos y hacemos cambio de vehículos en realidad nomás la mitad aparece en plataforma, en Repuve y la otra va quedando rezagada y ya nos explicaron que es por el sistema y nosotros no tenemos culpa que no sirva, eso es en Recaudación”.

Manifestó que cuando los filtros de revisión estaban a cargo de extinta Fuerza Coahuila, ahora Policía de Acción y Reacción (PAR), les ocurría la mismo, hasta que solicitaron una reunión con los mandos policíacos para aclarar la situación, pues presentaron la documentación que amparaba el detalle que se presenta en la Secretaria de Finanzas de Durango, por lo que trataron de hacer lo mismo con el director de la Policía de Torreón, César Perales, pero cuando pidieron que los recibiera, la repuesta fue que no podía, pues no estaba dando entrevistas.

“Con este hecho que pasó ya son tres situaciones y los compañeros se asustan, incluso hubo un compañero que se puso nervioso, es diabético y les dio 1,500 pesos, para que no lo detuvieran, y al explicarle lo que pasa, pues por eso ven un vehículo, se meten a la plataforma del Repuve y pues ya lo vieron como un modus, de estar extorsionando a los compañeros. De hecho hace una semana fui a Seguridad Pública y me dijeron que el director no estaba dando entrevistas, que no podía ser posible y ese fue el malestar de los compañeros por que ahorita escucharon por radio que estaban deteniendo a una compañera y por eso tuvieron esa reacción de venir a apoyarla”.