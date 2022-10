Tatiana Clouthier cuestiona a López-Dóriga a través de Twitter

Tatiana Clouthier, quien renunció este jueves a la titularidad de la Secretaría de Economía, cuestionó la labor periodística de Joaquín López-Dóriga a través de Twitter, luego de que éste publicara una fotografía de la exfuncionaria en la sala de espera de un aeropuerto, con la leyenda "El retrato de la renuncia: la soledad. Ya en el aeropuerto hacia su tierra, Sinaloa".

A lo anterior, el comunicador contestó con explicaciones sobre dicho tuit, además de que señaló los errores en la redacción de Clouthier, a pesar de que él mismo cometió después un error de dedo.

Tatiana Clouthier no viajaba a Sinaloa, sino a Monterrey. La publicación original de López-Dóriga, donde sugiere que Clouthier se encontraba sola, fue respondido por ella con la afirmación de que efectivamente suele viajar por su cuenta y con la aclaración de que no se dirigía a su natal Sinaloa, sino hacia la ciudad donde radica: Monterrey.

Frente a este dato que aparentemente no habría sido verificado por "El Teacher", Clouthier cuestionó su trabajo como periodista: "Cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa?".

También Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística de México, se sumó a la polémica al aseverar que el tiempo de López-Dóriga "ya pasó" y acusar que "se prostituye al que le pague la mejor factura".

López-Dóriga no se quedó callado; en su respuesta escribió: "No tengo idea de cómo viaja, ni tengo nada con usted, y lo sabe. Dice que me 'pagan para molestarla'. Me lo hubiera dicho en alguna de las entrevistas que le hice en menos de un mes y que tanto agradeció".

Para concluir, esgrimió un comentario sobre la redacción de Clouthier, a modo de respuesta al cuestionamiento sobre su labor periodística: "Por cierto, cuidado con los acentos. Saludos y bien (sic) viaje"