'Tata' Martino rechaza dichos de Guillermo Almada sobre 'intercambio de secretos'

Gerardo Martino no ocultó su molestia ante un reportero que le recordó las pasadas declaraciones de Guillermo Almada en las que dijo que entre ambos hubo un intercambio de secretos sobre el trabajo de ritmo e intensidad en sus equipos.

Sin embargo, “Tata” rechazó haber escuchado esas declaraciones del técnico de los Tuzos del Pachuca.

El reportero, insistió que Almada fue quien reveló que en su acercamiento intercambiaron puntos de vista de cómo trabajar en dichos aspectos.

“¿Quién dijo eso? Le voy a decir algo y usted disculpe, yo no escuché a Memo Almada decir esto. Si me pregunta entre esto y lo que realmente pasó, elijo no creerlo. No creerle a usted”, mencionó el técnico del Tricolor en su conferencia de prensa de este martes.

Guillermo Almada, es indiscutiblemente uno de los candidatos para dirigir a la selección azteca, y fue en una entrevista para Charla con La Bruja en Ecuador el pasado mes de junio, donde mencionó que tuvo una plática con el “Tata”, donde “intercambiaron secretos”.

“Tuvo la deferencia de juntarse con nosotros hace un mes para que intercambiaramos secretos del Pachuca, cómo generamos intensidad, ese ritmo, ese tipo de juego, presión alta que le gusta, pero hereda muchos jugadores que no la hacen y por eso no la pueden hacer”.

Además, detalló que Martino elogió su trabajo en la Liga MX, donde es el actual campeón.