Tamaulipas indaga a corporaciones de Tránsito en Ciudad Victoria y Nuevo Laredo por vínculos con crimen

Ante la petición de los mandos de las fuerzas federales y estatales, que han detectado presuntas irregularidades en elementos que pudieran tener vínculos con grupos delictivos, el Gobierno de Tamaulipas inició este martes la revisión operativa y administrativa de las corporaciones de Tránsito Municipal en Ciudad Victoria y en Nuevo Laredo.

Los informes indican que en Nuevo Laredo la revisión operativa está enfocada a detectar probables actividades de "halconeo" señaladas por mandos de seguridad federales y estatales, ante la posibilidad de poner el riesgo a elementos policiales y militares.

En la parte administrativa, se revisará que el personal esté debidamente acreditado y haya cumplido con el requisito de los exámenes de control y confianza, también considerados en la propia ley de seguridad estatal.

Los elementos que no se ajusten a estos lineamientos tendrían que ser separados de la función.

En Ciudad Victoria también se revisarán los aspectos operativos y administrativos.

Anteriormente el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha realizado las acciones de revisión e intervención de las corporaciones de tránsito desde años anteriores en municipios donde se han advertido irregularidades, como es el caso de Matamoros, Ciudad Madero, Tampico, Ciudad Victoria, y Nuevo Laredo.

En estas acciones participan funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dentro del marco del Programa Anual de Auditoría 2022, aprobado por el Congreso del Estado, con la finalidad de asegurar la correcta gestión financiera de dichas áreas y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

El contralor municipal del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Sergio Estrada, confirmó que personal de la ASE acudió a la corporación a pedir información y admitió que podrían tomar el control de Tránsito Municipal.

La semana pasada, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lanzó una advertencia a los presidentes municipales: "Más allá de colores o de ideales partidistas, les he pedido, les he exigido a los gobiernos municipales a las alcaldesas y alcaldes que hagan las denuncias correspondientes, aquí no debe de haber colores, ellos tienen que ser parte de las acciones para enfrentar los problemas de inseguridad, no parte del problema".