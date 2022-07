Suspenden desalojo de canes de albergue AMA de Lerdo

Al no contar con una orden expedida por un juez, no fueron desalojados por el ayuntamiento de Lerdo a través de Prevención Social los más de 50 canes que se encuentran en el albergue Adopta con Amor A.C (AMA), el cual fuera clausurado el pasado lunes, atendiendo una serie de quejas por parte de los vecinos.

"No pueden sacar a los perritos, no hay ninguna orden de un juez, nosotros ya estamos amparados, como asociación todo será por vía legal, ya si ellos quieren ver, todo será con su juridico por la vía legal... ellos son inspectores, no tienen ningún derecho de llevarse a los perritos", dijo Estrella Rivas, responsable del albergue.

Comentó estar dispuesta a dialogar con el alcalde Homero Martínez, y en caso de una donación, propuesta con la que no se descartaría una reubicación.

Luego de que no se lograra el desalojo, a cambio Prevención Social ofreció a los inconformes la fumigación dentro y fuera de sus hogares, para evitar la presencia de garrapatas, que fue la principal inconformidad que expusieron ante la autoridad.

Aunque el día de la clausura los colonos habían manifestado que no habían solicitado la fumigación del lugar pese a enfrentarse a una supuesta plaga, Jesus Olivas, inspector de Prevención Social, aseguró que en varias ocasiones se les había atendido con dicho servicio.

"Estamos fumigando porque las personas de alrededor tienen problemas de garrapatas... sí hemos venido en varias ocasiones porque no se puede dialogar con la persona (del albergue)", aseguró Olivas, quien agregó que se han atendido varios sectores.

A través de un comunicado, se informó que Isabel Macías, coordinadora de Protección Civil, informó que este supuesto "albergue", en ningún momento se presentó a la dirección para hacer solicitud de revisión de sus instalaciones, por lo tanto, no cuenta con la anuencia vecinal, importante para operar.