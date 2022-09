Suprema Corte de Justicia retoma sesión sobre eliminación de prisión preventiva

La Suprema Corte de la Nación (SCJN) reinició este jueves la sesión de pleno en la que votará el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar Morales, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa.

Siete contra cuatro ministros han manifestado ya su rechazo a la posibilidad, bajo el argumento de que al alto tribunal no le corresponde modificar o reformar la Constitución.

En la sesión del martes, el ministro Luis María Aguilar solicitó tiempo para analizar, y, en su caso, asumir o contradecir algunos de los argumentos expuestos por sus pares en las sesiones.

Incluso aseguró que no propone invalidar, sino inaplicar, que es un término semejante, pero, dijo, distinto, con un efecto distinto. "Yo he visto, por ejemplo, discutir en distintos puntos de vista la facultad de la Suprema Corte para llevar a cabo este estudio, para llegar a las conclusiones que se proponen de una manera, inclusive, unos y otros de otra manera, de poder señalar, respecto del 19 constitucional, que no hay la propuesta. No se propone invalidar, sino inaplicar, que es una cosa aparentemente semejante, pero distinta, con un efecto distinto. Cosas, por ejemplo, como las interpretaciones o —ya— de sustitución del parámetro de contenido en la contradicción 293.

Y añadió: "Todo ello, y en eso coincidimos, lo he oído en todos para buscar la mayor protección de los derechos humanos de todas las personas en este país.

A los que estamos aquí interpretando y —ya— lo han dicho expresamente varios es cómo ver los derechos humanos a la luz de la Constitución frente a la propia Constitución, porque —ya— se han señalado diversos artículos que se deben tomar en cuenta cómo entenderlos en relación con las propias normas constitucionales.

Por lo que, dijo, "yo pido a sus señorías y al señor Ministro Presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión, que será el jueves, para que, a su vez, me permitan analizar, reflexionar, inclusive, para poder asumir o contradecir algunas de las reflexiones que se han sustentado aquí, y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto, inclusive, con el deseo de saber si debo, frente a ustedes, retirar el proyecto para reelaborarlo, conforme a un criterio que buscaría —yo— como está —digamos— unificado o, al menos, en un tronco común, o bien, "votarlo y —ya— hacer un proyecto de engrose para él".