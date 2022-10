Suman ocho mdp en recorte presupuestal

Suman alrededor de ocho millones de pesos, los que se han dejado de recibir de las participaciones federales, afirmó el tesorero de Matamoros, Efraín Agüero Huitrón.

Especificó que el mencionado recorte presupuestal obedece a los meses de julio, agosto y septiembre y no descartan otro ajuste en octubre.

"La verdad es que si nos mueve todo nuestro presupuesto, pues ya tenemos etiquetados algunos pagos dentro de la cuenta de participaciones" recalcó.

El encargado de las finanzas especificó que en las proyecciones que hicieron para la Ley de Ingresos fue recibir 113 millones de pesos, solo de participaciones federales, aunque en el Congreso se les informó que las estimaciones que se tenían en el Estado eran por el orden de los 119 millones de pesos.

"En el Congreso del Estado se nos dijo que se recibirían alrededor de 119 millones de pesos, pero nosotros como Municipio presupuestamos 113 millones de pesos, pero no vamos a llegar a esa cantidad y sí nos ha movido algunos compromisos que tenemos, porque de ahí se paga combustible y a PASA (servicio de recolección de basura) y hemos tenido que agarrar de un ahorro que teníamos con recursos propios para poder enfrentar esos compromisos".

Agregó que afortunadamente los ingresos han aumentado considerablemente, pues las proyecciones en la recaudación de los impuestos municipales fue por 42 millones de pesos y ya se rebasó, pues la entrada de recursos es por el orden de los 45 millones de pesos y todavía faltan dos meses y medio para cerrar el año.

Incluso dijo que de continuar con ese comportamiento la recaudación ronde los 55 millones de pesos.

"Lo bueno de todo es que hemos tenido una muy buena recaudación, en recursos propios y eso no ha ayudado a no quedarnos en números rojos, no ha habido necesidad de pedir prestado y la verdad todo ha salido bien porque hemos tenido una muy buena disciplina financiera".

El funcionario recalcó que los ahorros les han permitido enfrentar el déficit en el monto de participaciones, incluso afirmó que están preparados para cubrir los compromisos de fin de año, como el pago de aguinaldos, pues ya se cuenta con aproximadamente el 80 por ciento del recurso que se necesita.