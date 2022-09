Suman 35 sismos en Coahuila en 3 años

En los últimos tres años, Coahuila ha tenido cerca de 35 sismos, el más grave alcanzó 4.2 grados en la escala de Richter, pero no se ha recibido ningún reporte sobre daños a infraestructura.

Juan Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil en el estado, dijo que esto es indicativo de que Coahuila se mantendrá en el Sistema Nacional de Sismología como una entidad de baja sismicidad. No obstante, dijo que, en la medida de que esta condición pudiera migrar, también lo tendrían que hacer las políticas públicas, como ocurre en otros estados, donde hay normas específicas para la construcción, para la rehabilitación de infraestructura, así como planes de respuesta.

Dijo que, en 2022, se han reportado 8 sismos, pero aclaró que el de este lunes en San Pedro no se registró en el Servicio Sismológico, pese a que sí hubo sensación.

Opinó que de momento es complicado evaluar si los edificios que se construyen en la entidad soportarían una "sacudida", pues insistió en que "como no la hemos tenido, no podemos evaluar eso, pero reitero, sigue siendo Coahuila un estado de baja sismicidad y, mientras eso sea, hemos visto que no hay ningún daño a las estructuras en los últimos 30 a 40 años".

RESPUESTA ACERTADA

Señaló que, en San Pedro, las autoridades actuaron como primeros respondientes, de la manera más adecuada, por lo que no hubo ninguna desgracia personal que lamentar.

"La respuesta de las autoridades en San Pedro fue muy acertado, y bueno, ahí está la evidencia de que estamos preparados, como Sistema Estatal y Municipal de Protección Civil, para atender cualquier tipo de contingencia con la respuesta más pronta y expedita", comentó.

Refirió que sí se han tenido registros de sismos en los últimos años en la entidad, hasta de 4.2 grados en la escala de Richter. Explicó que, de la totalidad de sismos que se registran en el país, arriba del 98 por ciento no presentan ninguna sensación para los municipios ni ningún daño en infraestructura, en los poblados más cercanos de donde se registra el epicentro, de ahí que no haya aún una modificación a políticas públicas.