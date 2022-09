Suicidios en México aumentan 48% en 10 años

En una década, los suicidios se han incrementado 48% en México. En 2011 se registraron 5 mil 718 casos, cifra que se elevó a 8 mil 447 en 2021 en todo el país, de acuerdo con el informe Defunciones por suicidio por entidad federativa y causa según sexo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2011, del total de personas que recurrieron al suicidio, 4 mil 621 eran hombres, mil 95 mujeres y dos víctimas no identificadas.

En 2021 fueron 6 mil 863 hombres, mil 570 mujeres y 14 personas no identificadas.

El Inegi reveló que de los 5 mil 718 suicidios ocurridos en 2011, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación fue la forma que más se utilizó, con 4 mil 406 casos, le siguieron disparo con arma de fuego, 595; envenenamiento, 523, y otras causas, 194.

El año pasado, de los 8 mil 447 suicidios, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación sumó 7 mil 194 casos; disparo con arma de fuego, 516; envenenamiento, 444, y otras causas, 293.

Como parte del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), Diana Iris Tejadilla Orozco, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, detalló que según datos del Inegi de 2021, la tasa de suicidio en México es de 6.6 por cada 100 mil habitantes, números que se han incrementado a lo largo de los años.

La especialista resaltó que entre las personas que más cometen suicidio son los hombres y las que más lo intentan son las mujeres.

"En las estadísticas tenemos que más hombres que mujeres son los que cometen el suicidio; sin embargo, hay más mujeres que hacen el intento, pero no lo logran. Es necesario saber que los hombres de entre 18 a 29 años son los más afectados", comentó.

Tejadilla Orozco explicó que el suicidio es un fenómeno complejo, un conjunto de factores de riesgo que una persona con cierta problemática y ante la falta de elementos protectores para enfrentar el estrés no encuentra otra solución, por ello, decide quitarse la vida, "porque está sintiendo un dolor inmenso que no puede controlar y no puede salir de eso, las vías del dolor son las mismas para el dolor físico como mental".

Detalló que hay diferentes señales de alerta, como cambios radicales en el apetito, no comer o hacerlo en demasía, problemas de sueño, ánimo decaído o cambios radicales del mismo, vivir violencia, perder a alguien o un familiar, así como perder a un familiar que haya realizado un suicidio. También, juntarse con personas con esas tendencias, así como el consumo de sustancias legales o ilegales.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, la especialista enfatizó que la contingencia pudo incrementar los casos, pero no hay datos concluyentes, pues el aumento de suicidios en México ha venido creciendo desde 1990.

"No podemos atribuir el aumento a la pandemia, ya que se viene dando este incremento desde antes de ésta, pero debió tener un efecto. Cuando hay emergencias sanitarias es normal que se incrementen las problemáticas de salud mental, así como cuando hay desplazamientos o conflictos armados, porque todos somos víctimas de mayor o menor grado y es cuando los problemas de salud mental se manifiestan", comentó.

Tejadilla Orozco mencionó que para ayudar a una persona con ese problema, los familiares no la deben juzgar ni dejar sola, ni minimizar sus emociones, además, es necesario buscar ayuda profesional.

"Lo primero que se debe hacer es no dejar a la persona sola, no a nivel físico, sino emocional, acompañarla, no juzgarla y desarrollar habilidades sicosociales, no decirle que eso va a pasar, es decir, no minimizar las emociones que está sintiendo la persona; es necesario pedir ayuda, como en el de la línea de la vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) o Contacto Joven, líneas en donde dan orientación hasta una terapia breve", finalizó.