¡Suerte, matador! Arturo Gilio Quintero tomará la alternativa en plaza histórica

La cita máxima le llegará hoy al novillero lagunero Arturo Gilio Quintero, esa tarde con la que ha soñado toda su vida, se le presenta al joven espada torreonense, quien tomará la alternativa en una plaza histórica, formando parte de un cartel de postín y ante la compañía de centenares de sus paisanos, además de muchos otros que le seguirán a distancia.

Arturo Gilio se convertirá hoy en Matador de Toros, al torear su primera corrida, la de la alternativa, en la bicentenaria Plaza de Toros de Acho, en Lima, Perú, el escenario taurino más importante de Sudamérica. La corrida dará inicio a las 14:30 horas, tiempo de la Comarca Lagunera, desde donde los aficionados estarán pendientes de lo que realizará el torreonense, pues la tecnología permite el seguimiento de este festejo mediante redes sociales, además de que la corrida será transmitida a través de una de las estaciones radiales más importantes de la región.

ALTERNA CON FIGURAS

La corrida de alternativa de Arturo Gilio Quintero, será con compañía auténticamente de lujo, pues además del imponente marco que es la Plaza de Toros de Acho, que vive su importante y pasional Feria del Señor de los Milagros, el nombre del lagunero aparece en el cartel junto a dos auténticas figuras del toreo mundial. Como padrino de alternativa para "Arturillo", estará Julián López "El Juli", un torero de casta y arte que ya está encumbrado en la historia de la tauromaquia mundial, comenzó como niño torero y tomó la alternativa siendo un adolescente, para recorrer un camino plagado de triunfos que hoy le otorgan el status de "Maestro".

(FOTO: EFE)

Como testigo de alternativa, fungirá Andrés Roca Rey, ídolo peruano e indiscutiblemente, dentro de lo mejor de la baraja taurina actual, a nivel mundial; un torero que ha conquistado las plazas y aficiones más exigentes del mundo y que hoy estará en su tierra, ante su gente, provocando seguramente un lleno absoluto. Los tres toreros lidiarán un lote de seis astados procedentes de las ganaderías españolas El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, prestigiadas casa taurinas que enviaron a sus bureles en un viaje trasatlántico, para presentarlos en este importante festejo.

TENDRÁ COMPAÑÍA

"Me siento, sobre todo, realizado y muy responsabilizado de tomar la alternativa en una plaza tan emblemática, es el día soñado por todos los que queremos ser toreros, convertirme en Matador de toros. Llego muy tranquilo, feliz. Satisfecho por lo que he vivido en mi corta carrera como novillero y pensando en todo lo que ahora se viene al convertirme en matador de toros", declaró Gilio, de 22 años de edad, en una entrevista con el portal MundoToro. El lagunero no estará solo esta tarde, pues más de medio centenar de aficionados mexicanos hicieron el viaje a Lima, Perú, para estar presentes en la corrida de esta tarde, la que atestiguarán incluso personas que han acompañado al aún novillero, desde el primer momento en que acusó el "mal de montera".

Por supuesto, en los tendidos de la bicentenaria Plaza de Acho estarán los padres de Arturo, el matador en retiro, Arturo Gilio, así como la señora Liliana Quintero, quienes han apoyado y acompañado a su hijo en todo momento, para ahora gozar con la llegada del día soñado, en el que tomará la alternativa. Arturo Gilio Quintero, quien usará un traje en blanco y oro, se convertirá en el primer torero mexicano que toma la alternativa en Perú.