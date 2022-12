¿Se imagina la Navidad sin villancicos?, no, ¿Verdad?

Las canciones propias de las fiestas decembrinas son el complemento ideal para celebrar posadas, reuniones y por supuesto la cena de Nochebuena.

Aunque hay quienes no les gustan este tipo de melodías, hay personas que sí, tan es así que muchos artistas las han grabado en diferentes etapas de la historia.

Existen clásicos internacionales como Last Christmas, de George Michael; Rockin' Around The Christmas Tree, de Brenda Lee y por supuesto All I Want For Christmas is You de Mariah Carey; y en español, hay rolas del disco Eterna Navidad, en donde cantaron Pandora, o Mijares que traspasaron generaciones.

Cada año, más intérpretes se suman a la lista de cantantes que ofrecen melodías que hablan de Santa Claus, la familia, el amor, Rodolfo el reno y más.

La artista, Joss Stone, quien se dio a conocer con temas como You Had Me y Fell in Love with a Boy, lanzó desde el pasado 30 de septiembre el disco Merry Christmas, Love; que incluye temas como Let it Snow, What Christmas Means to Me, Winter Wonderland o The Christmas Song, entre otros.

En declaraciones a la prensa internacional, Joss comentó que para ella, era un sueño grabar un álbum de música navideña.

"Hacer este disco honestamente ha sido un sueño hecho realidad. Durante bastante tiempo pasaba por mi cabeza la idea de hacer un disco de villancicos y ahora que lo logré, no se imaginan la felicidad que siento.

"Todas las estrellas se alinearon y me pusieron en el lugar correcto con las personas indicadas para que pudiéramos concebir este material que espero el público disfrute", comentó.

Gloria Estefan y su familia también dieron a conocer un material navideño llamado Estefan Family Christmas que incluye temas como Thankful, Christmas Time is Here, My Favorite Things, I Wish I Could Be Santa Claus y Last Christmas.

En la placa, además de Gloria, cantan su hija Emily y su nieto, Sasha.

"Ha estado cantando desde que era un bebé (Sasha). Hemos estado organizando espectáculos para el Día de Acción de Gracias y Navidad desde que era un niño pequeño, literalmente. Entendí la idea. Digo: 'Oh, Dios mío, no me encantaría nada más que poner nuestras tres voces en un solo disco'", dijo Gloria a la prensa.

Añadió la cantante que, "con esta producción queremos llevar a la gente a un momento más simple, a un sentimiento nostálgico".

Alicia Keys no se quiso quedar atrás en la tarea de promover el espíritu navideño, es por eso que dio a conocer el disco Santa Baby en la plataforma Apple Music.

El álbum contiene 11 temas clásicos, al estilo de Keys y cuatro inéditos que realizó para que las familias se amen más que nunca.

"¡Las vacaciones navideñas son un momento tan hermoso para reducir la velocidad, estar con los que amas y darle sentido! Santa Baby definitivamente será la banda sonora perfecta para las fiestas. No puedo esperar a que te enamores de él", expresó Keys en un comunicado de prensa.

Don Omar de igual manera se puso navideño, sí, leyó bien. El cantante presentó, semanas atrás, la placa Tradición urbana 2.

"Que no muera la tradición y que esta temporada de fiestas sea una llena de paz para todos. Gracias colegas, productores y compositores. Espero que lo disfruten. Tan pronto lo escuchen, me dejan saber cuál ha sido su tema favorito", expresó en su Instagram acerca de la placa.

El intérprete develó como primer sencillo Aguinaldo urbano. Otros temas que incluyó son Aquí si hay de to', La Navidad es, Las cosas buenas y Pasé Navidad llorando.

Para mantener viva la magia de la Navidad, Kalimba y Fela Dominguez presentaron Holidays, disco en el cual cantan a dueto varios de los clásicos de la temporada.

A lo largo de 10 "tracks", ambas personalidades llevan a sus fans por un paseo musical lleno de nostalgia, pero también de alegría y muchas ganas de cerrar el año con optimismo.

Entre los temas destacados tenemos el abridor Llegó La Navidad, cuyo arreglo se encuentra cercano a las clásicas big bands de jazz características de la época.

Por su parte, Santa Claus llegó a la ciudad, otra melodía infaltable, se presenta como una especie de balada orquestal, hecho que le da una personalidad única frente a otras versiones del tema.

Sacan temas

Artistas no presentaron discos completos de Navidad, pero sí sencillos:

*Los Rojos lanzaron el tema Lista de regalos.

*Myriam Hernández entregó Estaré en mi casa esta Navidad.

*Chiquis Rivera entregó Jingle Bells (Vamos All the Way).