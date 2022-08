Suben posibilidades de precipitación en región

Se incrementan las posibilidades de precipitación durante sábado y domingo, serían intermitentes y se espera un acumulado de 15 milímetros aproximadamente, pero sin que sea un evento extraordinario.

"No se espera nada extraordinario, no se va a inundar Torreón, no va a caer una tormenta, tromba, tornado, como muchos andan por ahí publicando", expresó José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Señaló que se prevén temperaturas máximas de 34 a 36 grados centígrados y mínimas de 20 a 22. Indicó que se tiene pronosticado un sistema frontal para la primera semana de septiembre, que sería extemporáneo pero sí podría afectar las temperaturas en la región, que podrían oscilar entre los 30 a 32 grados centígrados en las máximas y mínimas de 16 a 18.

Explicó que la Conagua comienza el conteo de los frentes fríos, de manera oficial, hasta el mes de octubre.

De acuerdo con el reporte meteorológico, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera y un sistema frontal estacionario al sur de Estados Unidos mantienen temperaturas de frescas a cálidas sobre el noroeste de México. Dos canales de baja presión, se extienden del norte de Sonora hasta el norte de Guerrero y sobre el litoral del Mar de Cortés, ocasionan temperaturas cálidas con lluvias a lo largo de su zona de influencia. Hay entrada de humedad de ambos litorales que mantiene cielo medio nublado a nublado con lluvias de ligeras sobre gran parte del país.

En la Comarca Lagunera se espera un ambiente cálido por la mañana y caluroso por la tarde, viento ligero, cielo medio nublado a nublado con posibilidad de lluvias aisladas.

Para los estados de la Mesa del Norte, la Conagua espera cielo medio nublado con ambiente fresco y probabilidad de lluvias matutinas. Bancos de niebla al amanecer y ambiente frío en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

Por la tarde, se prevén lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Zacatecas. Ambiente vespertino de cálido a caluroso y viento del este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 40 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.