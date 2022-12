Sube a mil 800 la cifra de casos sospechosos de meningitis en Durango

La Secretaría de Salud de Durango aumentó el número de expedientes de personas a las que se les aplicó anestesia raquídea en los cuatros hospitales privados clausurados en la ciudad; así, la cifra de personas con sospecha de meningitis pasó de mil 400 a mil 800, entre ellos 26 menores.

Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud, confirmó que siguen revisando expedientes de cirugías realizadas en los hospitales Del Parque, San Carlos, Santé y Dickava, y se han localizado ya mil 800 expedientes de pacientes que pasaron por un procedimiento quirúrgico con dicha anestesia.

También reconoció que día a día llegan más personas que fueron atendidas en otros hospitales, tanto privados como públicos, y que manifiestan tener dolores de cabeza, “pero no por ello tienen meningitis”, aclaró.

Aunque dejó en claro que aun así se les hacen exámenes para corroborar que están libres de este problema.

“Nos han llegado pacientes incluso de otros hospitales privados, que dicen tener dolores de cabeza, se entiende que pudieran traer malestares, pero no por tener dolores de cabeza tienen meningitis, pero a todas se les hacen los estudios y se han descartado todas las que vienen de otros hospitales, positivos solo los cuatro que ya todos sabemos”, aseveró la titular de Salud.

Dentro de estos mil 800 expedientes, Kondo Padilla reconoció que están incluidos al menos 26 niños que fueron expuestos a la raquea; a todos ellos se les tiene localizados, e incluso en algunos casos se les ha hablado a los padres para que lleven al menor para hacerles la prueba, pero los papás no lo autorizan, no quieren.

“Es importante que autoricen la prueba, es para prevenir, lo ideal es hacerles la punción, que salga la negativa para que estén tranquilos de que no están enfermos, pero es importante que, aunque no tenga síntomas poder darle el tratamiento de forma inmediata para evitar que si llegaran a tener la enfermedad la misma no evolucione”, señaló Irasema Kondo Padilla.

Hasta el momento solo un niño ha salido positivo a meningitis, un menor de siete años de edad que ya fue traslado a Texas a petición de sus padres, donde está siendo atendido y donde los médicos están en contacto con los del HG450 para informar sobre el tratamiento que se le está realizando.