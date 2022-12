Su misión de vida... reunir a las familias

Durante muchos años, el actor, Carlos Ignacio, ha trabajado incansablemente motivado por un gran objetivo, divertir a las familias.

Y esa misión la ha cumplido gracias a programas como ¡Anabel!, No empujen, y Una familia de diez, el más reciente, al lado de Jorge Ortiz de Pinedo y otros actores.

"Ese es un orgullo para mí, reunir a las familias por medio de programas de humor sano. Me encanta saber que han visto cada uno de los programas en los que he tenido el honor de participar y que se queden los chistes o dichos que me han escrito los guionistas o los invento", dijo en entrevista telefónica con El Siglo de Torreón.

El primer actor charló con esta casa editora con motivo de la novena temporada de Una familia de diez. Cuando supo que se trataba de un medio de la Comarca, se emocionó bastante.

"Tengo muchos recuerdos de Torreón. Tengo mucho cariño por Torreón porque en verdad que cada que he ido me reciben maravillosamente y yo aprecio mucho a toda esa región".

Vía telefónica, el oriundo de Querétaro, compartió que le da bastante alegría ser parte de Una familia de diez que justo estrenará hoy domingo nuevos capítulos.

"Me siento feliz y bendecido porque tener trabajo en estos momentos es una bendición y agradecido con Jorge Ortiz de Pinedo, con Óscar, que ha sido el creador del personaje que hago llamado también 'Carlos'", sostuvo.

En la trama, su papel es gay, y según dijo Carlos lo ha encarnado de una manera respetuosa para la comunidad LGBT+.

"Les ha caído en gracia a toda la gente, incluso a los niños. Su manera de hablar es muy particular", mencionó.

Carlos Ignacio mencionó que, sin duda, Una familia de diez cuenta con todo lo necesario para volverse un nuevo clásico mexicano de la comedia.

"Bendito sean Dios, ya son nueve temporadas, esperamos hacer la 11 y la 12 el próximo año. Yo siento que sí es un parteaguas ya de la comedia en México".

Recientemente, el intérprete llegó a los 50 años de trayectoria, feliz de todo lo que ha podido llevar a cabo.

"Tengo la fortuna de haber participado en programas tan icónicos como Odisea Burbujas, Chabelo, No empujen, Anabel. Pude trabajar con 'Capulina', que fue mi padrino en el cine.

"En teatro he podido laborar con mi comadre Silvia Pinal o con Marga López, que fue la madrina de primera comunión de mi hijo".

Pese a que el actor ha hecho de todo, mencionó durante la charla que no es conformista, pues siempre está en la búsqueda de algo más.

"La pandemia me detuvo un proyecto para festejar mis 50 años. Se trata de una obra juntando algunos de los personajes que he hecho para divertir a la audiencia. Espero hacerla en 2023", relató.

En cuanto al programa ¡Anabel!, que fue un "boom" hace tiempo, Carlos Ignacio no descartó que el elenco se reúna en un futuro para algo especial.

"Nos acabamos de ver hace dos meses (Anabel Ferrerira, María Alicia Delgado y él). Nos fuimos a cenar. Siempre hay ideas y proyectos, el chiste es que se cristalicen. Para nosotros sería emocionante volver con algo especial de ¡Anabel!".

Por último, Carlos Ignacio lamentó que varios de los nuevos comediantes se valgan de groserías o críticas hacia los demás para tratar de hacer su labor.

"Se ha vuelto la comedia muy fácil. Ahora se han apoyado en malas palabras o situaciones grotescas y eso no es comedia, es falta de ingenio".

Trayectoria

Algunos programas que ha hecho son:

*Odisea Burbujas

*No empujen

*El tesoro del saber

*¡Anabel!

*La casa de la risa