Su fe los hace cambiar de ritmos; artistas urbanos y del pop se alejan de los géneros que los vieron nacer

Varios cantantes han hecho a un lado el pop, el rock o el género urbano para dar paso a su fe.

Hace unos días, el boricua, Farruko, sorprendió a sus fans en pleno concierto en vivo en Miami al anunciar que cambiaría el contenido de sus canciones, pues ya no le satisfacían.

"Dios es un Dios de orden y un ser Justo, me permitió lo malo y lo bueno, y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizá tiene muchas dudas en la vida", exclamó el cantante.

En el show, el cantante presentó su popular tema Pepas, que habla del consumo de drogas, sin embargo, no quiso cantar la letra.

"Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón", expresó el artista.

Este no es el único caso en la industria musical que han hecho a un lado sus géneros musicales para cantar temas cristianos. En 1991, Gerardo Mejía puso a bailar a medio mundo con su melodía Rico suave, incluido en su disco Mo' Ritmo.

Después de enseñar siempre su "abdomen de lavadero" y cantar temas sexys, Gerardo lo cambió todo para volverse pastor de cristianos y entonar melodías religiosas como Sueña.

A inicios de la década de 1990, Edgardo Armando Franco, mejor conocido como "El General" alborotó al público con su hit, Te ves bien buena.

Con el paso de los años, "El General" se arrepintió de entonar dicha rola y otras y de haber sido de los creadores del reguetón; ahora se dedica a predicar sus creencias religiosas.

"La gente siempre me pregunta '¿por qué abandonaste el mundo de la música?'... tenía sueños de cuando era pequeño, de lograr ser un cantante famoso. Entonces conocí la verdad, pero realmente no había despedido estos sueños de mi corazón; entonces me puse a escuchar esas malas compañías que tenía antes, y ellas me halaron como un anzuelo y me trajeron a ese estudio de grabación.

"Cuando uno está en la cima del mundo de Satanás, no hay nada lindo allí. Cuando llegaba al hotel era como un vagón grande. No había aplausos; había un silencio... que atormentaba mi conciencia. Gracias a los hermanos, que me mostraron con la Biblia cuán lejos había ido de la senda del Dios verdadero, vi que todo lo que uno hace tiene consecuencias", dijo el cantante años atrás.

Julio Voltio entró en el negocio de la música cuando era un adolescente. Era uno de los llamados "Masters of Funk".

Tras haber dado a conocer varios éxitos de rap y reguetón, el 26 de mayo de 2014, anunció su retiró de la música.

"No estoy ya para esto, Cristo me ha llamado tantas veces y siento que esta puede ser la última. Siempre me porté mal, mi mochila estaba llena de pecados, pero ya eso pasó", dijo Julio.

Héctor y Tito comenzaron su carrera en 1995. En 1998, lanzaron su primer álbum: Violencia musical. Durante sus años de dueto, los bambinos eran los artistas del género urbano más buscados por los productores (DJ Eric, DJ Nelson, Alex Gárgolas, Luny Tunes, Noriega, etc).

Fue en 2004, cuando el dúo anunció su separación, luego de que Héctor se alejara de los escenarios para enfocarse en el cristianismo.

Otro caso fue el del mexicano Flavio César. El actor y cantante destacó en el pop mexicano de la década de los noventa con temas como Tan cerca. De manera sorpresiva cambió de género, ya que decidió apostarle a la música cristiana.