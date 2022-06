'Soy plenamente feliz', asegura Roger González

Roger González ha entablado varios proyectos en los últimos años y es el más reciente, el que lo tiene muy entusiasmado.

Se trata del libro, Un llamado a la felicidad, mismo que Roger escribió con su hermana, Andrea González.

Ambos charlaron en exclusiva con El Siglo de Torreón de dicha publicación, que ha generado muy buenos comentarios.

Andrea fue la primera en atender a este diario. Comentó cómo nació la idea de crear Un llamado a la felicidad.

"Surge de una de las miles ideas que mi hermano siempre tiene. Él ya tenía la experiencia de haber publicado un libro antes y se quedó con esa semilla de seguir conectando con su gente a través de las letras.

"Antes de la pandemia, Roger empezó a escribir el libro. Él vio muy claro lo que quería compartir, pero para ello necesitaba la mirada y el contenido teórico de una terapeuta, profesión que yo desempeño", narró la joven.

Roger González expresó que para él, laborar junto a su hermana ha sido, "una experiencia muy bonita".

"Es un proyecto hermoso porque es el primero que hago con ella, quien es una gran terapeuta y además escribe maravilloso.

"Yo tenía muchas ganas de que las personas pudieran encontrar en sus letras, lo que yo encuentro con ella cuando atravieso momentos oscuros o complicados; siempre, sus palabras, ha sido para mí un gran faro de luz que me guía".

En ese sentido, Roger mencionó que tras el éxito de su primera publicación, Que la magia continúe, la editorial le propuso un siguiente libro.

"Yo tenía el foco claro de que ahora quería centrarme en la salud emocional. En redes sociales me gusta preguntarle a mis seguidores cómo están o si tienen problemas, y entonces me di cuenta de que muchos enfrentan situaciones de ansiedad y además no tienen un propósito en la vida; por eso empecé a escribir de la salud emocional, en complicidad con mi hermana".

Al preguntarle a Roger, si él se encuentra hoy en día feliz, tal y como indica el título de su publicación, respondió que sí.

"Soy feliz, plenamente feliz. Amo la vida y estoy agradecido con la oportunidad de abrir cada mañana mis ojos y trabajar por muchos proyectos que tengo. Espero tener la fortuna de seguir con este corazón inquieto y de ser un apasionado de la vida. Tengo muchos propósitos que quiero lograr, el secreto de la felicidad es tener pasión por querer levantarte y hacer tus sueños realidad".

Aclaró el conductor que la felicidad no es permanente, por eso, cuando llega, hay que disfrutarla al máximo.

"La felicidad es una parte de la vida y la vida está conformada de fracasos, de pérdidas y de dolor, sin embargo, si sabes de qué se trata la vida, creo que esos instantes de oscuridad se pueden volver fortalezas".

Por su parte, Andrea confesó que jamás imaginó que su hermano la invitaría a formar parte de Un llamado a la felicidad.

"Me encantan la literatura y la poesía, pero no tenía un proyecto de un libro como psicoterapeuta que soy y en verdad que ha sido muy enriquecedor para mí como mujer y profesionista".

Por otro lado, Roger mencionó que en libro ha revelado su secreto de eterna juventud.

"Es una de las preguntas que más me hacen en redes (Refiriéndose a su aspecto físico juvenil). 'Capi' Pérez ha alimentado en Venga la alegría este misterio de la eterna juventud. Lo importante no es como te ves, sino como te sientes. Hablo de los antioxidantes y de algunas técnicas ya probadas científicamente para tener esa vitalidad".

Por último, Roger compartió que espera muy pronto volver a la Comarca Lagunera.

"En verdad que deseo poder visitarlos, ya sea para presentar el libro u ofrecer una conferencia", puntualizó.