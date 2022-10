'Soy la más robamaridos'; Karla Panini reacciona al meme de 'Dulce o turuco'

Ahora el “hate” y los memes que critican que Karla Panini se “robara” a la pareja de su compañera lavandera Karla Luna se actualizan conforme a las festividades.

Por medio de redes sociales ha circulado una imagen de la comediante y locutora de radio en la que se lee “dulce o turuco”, algo que no pasó desapercibido por ella y este sábado compartió su reacción, autonombrándose “la madre de los memes”.

“¿Qué? creían que no lo iba a publicar… soy la madre del hate, soy la madre del bullying cibernético, soy la bruja más maldita, soy lo pior de lo pior, soy la más roba maridos que haya existido en todos los tiempos.

Amo los memes y aún más la creatividad de varios de ellos, este se sacó un 1000, solo que yo ya tengo a mi “RUCO” y me encanta y ahí me quedo hasta la muerte; ya con este que me “robé” fue más que suficiente, así que no se apuren! Las que andan preocupadas! Las que andan peleando algo que no les importa ni les debió de importar jamás pero ahí andan en el trote no tengan temor por eso. Tengan paz que nadie va a ir a quitarles a su esperpento mugroso. Tampoco les daré dulce porque soy fitness” (sic), escribió Panini en su cuenta de Facebook, desatando cientos de comentarios, muchos de ellos en apoyo hacia ella.